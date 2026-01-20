1956, el año en el que Agnès Varda fotografió A Coruña

Cuando una persona viaja, en su lista de cosas por hacer figuran monumentos, museos y cosas típicas del destino. La magia de empaparse de la cultura de otro lugar. Eso es lo que hizo el profesor y político Carlos Callón, nacido en Ribeira, en su aventura por São Paulo, en Brasil, cuando decidió visitar el Instituto Moreira Salles y disfrutar de una exposición dedicada a la cineasta y fotógrafa Agnès Varda. Lo que no esperaba es que su tierra, a más de 8.400 kilómetros de distancia, se le apareciese justo delante. "É A Coruña! É a miña terra!", dijo sorprendido al fijarse en una de las fotografías de la muestra, en la que se ve a una mujer cargando pan en la cabeza con el colegio Labaca al fondo. "Es una exposición que está en São Paulo y para mí fue una sorpresa encontrar esa imagen. De las fotografías gallegas, solo estaba esa. Después había alguna más del mismo año en Portugal", relata Callón, que indica que la presencia de Varda en la ciudad se sitúa en 1956. "Fui a la exposición sin saber nada de su visita a Galicia", añade.

Fue toda una sorpresa para él, pero también para algunos estudiosos de la cineasta y amantes de la fotografía que desconocían que la francesa había pisado tierras gallegas y que, además, las había capturado con su cámara. La imagen, que forma parte del apartado sobre su paso por Francia y España, aparece colgada en mitad de la sala, dándole un carácter todavía más especial, rodeada de otras fotografías en blanco y negro sobre una pared azul. Fue tomada en 1956, apenas dos años después de qe Varda dirigiese su primer largometraje, La Pointe Courte. Su cine cobró fuerza en 1961 con el estreno de Cléo de 5 a 7.

Exposición de Agnès Varda en São Paulo / LOC

Detrás de la fotografía del colegio Labaca, que cualquier coruñés podría identificar a pesar de que han pasado 70 años, se muestra otra que muchos reconocen: una mujer paseando bajo un cartel medio rasgado con la imagen de Sophia Loren en una calle de Póvoa de Varzim, Portugal, también en 1956.

La muestra pone de relieve cómo la artista, figura central en la historia del cine moderno, experimentó desde el inicio de su carrera una relación continua entre la fotografía y el cine. Las imágenes, la mayoría realizadas entre las décadas de 1950 y 1960, permiten al visitante trasladarse a distintos lugares de la mano de Agnès Varda: viajes a China tras la Revolución Maoísta, imágenes producidas en Cuba que dieron origen al cortometraje ¡Saludos, cubanos! o fotos tomadas en Estados Unidos durante la documentación del movimiento de las Panteras Negras.

En un vídeo sobre la muestra que se puede ver en la página web del Instituto Moreira Salles, su hija Rosalie Varda reconoce que Agnès fue "una artista total, fotógrafa, cineasta, artista visual, mujer, madre, esposa, hermana y feminista". "Esta exposición muestra la diversidad de su vida y de su obra", explica. Si algún afortunado está estos días en São Paulo o tiene planeado algún viaje, Fotografia Agnès Varda Cinema se puede visitar hasta el 12 de abril.