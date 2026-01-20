Abrirse al mundo, el reto de Alvedro: menos de un 10% vuela al extranjero desde A Coruña

El aeropuerto coruñés de Alvedro cerró 2025 con una cifra final de 1,29 millones de viajeros, segundo mejor registro de su historia, y cerca de desbancar al primero: los 1,35 millones que pasaron por la terminal de A Coruña en 2019. Aunque el aeródromo coruñés ya roza cifras prepandemia, la tendencia entre los destinos de sus viajeros se mantiene casi inalterable, y consolida la dependencia de la terminal con las rutas nacionales. El año pasado, solo el 9,9% de los viajeros que partieron de A Coruña lo hicieron con un destino internacional (127.535 de un total de 1,29 millones), repartidos en las rutas a Ginebra y Milán, operada por Easyjet, y Londres-Gatwick, gestionada por Vueling. El resto se movió dentro del país, con la ruta a Madrid como el gran emblema de la terminal que rompe récords año tras año.

La reflexión sobre el desarrollo de la terminal coruñesa es uno de los temas recurrentes en la feria internacional de turismo Fitur, que arranca este martes en Madrid. Para el colectivo en defensa del aeropuerto de A Coruña, Vuela más alto, el gran reto del aeródromo es constituir "una puerta abierta al mundo" desde A Coruña, con el fin de reforzar este tráfico internacional. Un espacio de oportunidad que, defienden, se perdió durante la pandemia junto a la ruta que conectaba A Coruña con el aeropuerto de Heathrow, que en 2019 era la tercera en volumen de pasajeros en Alvedro. "Era una ruta ideal para conectar. Movía más de 100.000 viajeros anuales. Londres-Gatwick no es lo mismo, no tiene tanta disponibilidad de enlaces al resto del mundo", destaca el portavoz de la plataforma, Alberto Maroto, que pone el acento, además, en las frecuencias que perdió la ruta como otro de los hándicaps: de las siete con Heathrow a solo cuatro semanales a Gatwick. "Son frecuencias insuficientes al aeropuerto equivocado", concluye.

Nuevas rutas

La terminal compensó la pérdida del enlace con el principal aeropuerto de Londres sumando a su oferta dos nuevas rutas internacionales en 2023, Milán-Malpensa y Ginebra, que permitieron mantener e incluso superar el año pasado el registro de viajeros internacionales de 2019 (112.563 antes de la pandemia con respecto a los 127.535 de 2025) pero, para Vuela más alto, estas se quedan cortas a pesar de su buen funcionamiento. "Tienen buen comportamiento, pero las frecuencias son muy bajas. Habría que empezar a explorar otros hubs para esta conectividad con el mundo, como Charles de Gaulle en París operada por Air France, o Frankfurt con Lufthansa. Lo ideal sería un vuelo diario, dos o tres semanales no permiten utilizar el hub", propone Maroto.

En cuanto al tráfico internacional, liderado por el enlace a Madrid, que ya concentra seis de cada diez vuelos que salen de la terminal, señalan la necesidad de explorar y reforzar rutas que no compitan con la Alta Velocidad, tales como Sevilla, que el aeropuerto también perdió durante la pandemia y que llegó a ser la cuarta en volumen de pasajeros. "No era una ruta de conexión, pero movía gran afluencia en el ámbito del punto a punto. Ahora está la de Málaga con condiciones muy diferentes, con dos vuelos semanales muy saturados. Lo mismo con Valencia", señala Maroto.