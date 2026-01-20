Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operativo antidrogaAlquiler de coches por horas en A CoruñaLa tragedia ferroviaria obliga a Angrois a recordarA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoPaco Liaño, ante la visita del Racing de Santander
instagramlinkedin

Alberto & García presentarán nuevo disco en la sala Mardi Gras de A Coruña

Las entradas pueden adquirirse a partir de 15 euros

Alberto &amp; García.

Alberto & García. / LOC

Alba Porral

Los asturianos Alberto & García presentarán su nuevo disco, ‘Barro’, el próximo 6 de febrero en la sala Mardi Gras de A Coruña. La banda, que mezcla folclore latinoamericano, pop-rock clásico, electrónica y textos en castellano, llegará a la ciudad en una gira que recorrerá escenarios de salas, teatros y festivales de todo el país hasta finales de 2026. Las entradas para su concierto en A Coruña están a la venta desde 15 euros en epticket.com.

Tras visitar el otro lado del Atlántico con ‘La Herida’ (2023), en 2024 regresaron de México para retomar sus conciertos por España, y desde 2025 se metieron de lleno en el lanzamiento de su nuevo trabaLas jo discográfico, Barro. Entre sus colaboraciones, destacan artistas como David Ruiz (La MODA), Jairo Zabala (DePedro) y Quique González.

Noticias relacionadas

“Prometemos un concierto inolvidable, de esos que te cargan las pilas para el resto del año”, comentan en sus redes sociales para animar a participar en una “fiesta de pro” protagonizada por la voz de Alberto junto a una base instrumental formada por guitarras, bajo, batería, teclado y saxofón.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  6. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  7. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
  8. Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

1956, el año en el que Agnès Varda fotografió A Coruña

Dos detenidos en A Coruña y uno en Arteixo dentro de una gran operación antidroga desde Ferrol a Pontevedra

Dos detenidos en A Coruña y uno en Arteixo dentro de una gran operación antidroga desde Ferrol a Pontevedra

Alberto & García presentarán nuevo disco en la sala Mardi Gras de A Coruña

Alberto & García presentarán nuevo disco en la sala Mardi Gras de A Coruña

A Coruña, sede de la cumbre mundial de la IA en el ámbito militar: "El objetivo es sugerir un plan de acción"

A Coruña, sede de la cumbre mundial de la IA en el ámbito militar: "El objetivo es sugerir un plan de acción"

Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga

Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga

A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años

Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: "no sé si voy a poder vivir con ello"

Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: "no sé si voy a poder vivir con ello"

Taylor Swift, A Coruña y la misteriosa mujer que lo une todo: "su vida parece poética, pero debió de ser terrible"

Taylor Swift, A Coruña y la misteriosa mujer que lo une todo: "su vida parece poética, pero debió de ser terrible"
Tracking Pixel Contents