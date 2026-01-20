Alberto & García presentarán nuevo disco en la sala Mardi Gras de A Coruña

Los asturianos Alberto & García presentarán su nuevo disco, ‘Barro’, el próximo 6 de febrero en la sala Mardi Gras de A Coruña. La banda, que mezcla folclore latinoamericano, pop-rock clásico, electrónica y textos en castellano, llegará a la ciudad en una gira que recorrerá escenarios de salas, teatros y festivales de todo el país hasta finales de 2026. Las entradas para su concierto en A Coruña están a la venta desde 15 euros en epticket.com.

Tras visitar el otro lado del Atlántico con ‘La Herida’ (2023), en 2024 regresaron de México para retomar sus conciertos por España, y desde 2025 se metieron de lleno en el lanzamiento de su nuevo trabaLas jo discográfico, Barro. Entre sus colaboraciones, destacan artistas como David Ruiz (La MODA), Jairo Zabala (DePedro) y Quique González.

“Prometemos un concierto inolvidable, de esos que te cargan las pilas para el resto del año”, comentan en sus redes sociales para animar a participar en una “fiesta de pro” protagonizada por la voz de Alberto junto a una base instrumental formada por guitarras, bajo, batería, teclado y saxofón.