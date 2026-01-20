Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: "no sé si voy a poder vivir con ello"

Cada comunidad española tiene sus peculiaridades, especialmente en lo que se refiere a la gastronomía. Algunos platos poseen un origen tan claro que se censura cualquier discusión sobre su receta, como ocurre con la paella valenciana, pero otros cuentan con variaciones en función del territorio.

Es el caso, por ejemplo, del cocido madrileño y del gallego, con productos y preparaciones diferentes, pero también de ciertos dulces muy conocidos. Las forma coruñesa de hacer uno de los más famosos de la ciudad ha indignado recientemente a una andaluza, que se encontró con grandes contrastes en la forma y el sabor de la merienda preferida de la urbe.

Hablamos, cómo no, de los churros, el tradicional placer de Año Nuevo que también triunfa en la Cabalgata de Reyes -con permiso de Melchor, Gaspar y Baltasar-. Pero la imagen que en A Coruña se tiene de este dulce es, según la tiktoker @albaaaaguila, totalmente errónea. "En Galicia no existen los churros auténticos. Tendréis muchas cosas buenas, pero que no tengáis churros… No sé si voy a poder vivir con ello", decía con humor en uno de sus vídeos.

Los 'falsos' churros de A Coruña

"Vamos a hablar rápidamente de una cosa que considero sumamente importante: ¿qué pasa aquí en Galicia con los churros?". Así empezaba su grabación la creadora de contenido, que se ha instalado en A Coruña desde Andalucía.

Aunque en su cuenta se confiesa una gran amante del territorio gallego y de su idioma, este dulce de masa frita parece erigirse como un escollo en el idilio. Y es que la joven no logra encontrar lo que considera como "los churros auténticos", los que se sirven en cualquier cafetería de Jaén: las porras.

"Estuve viviendo en Madrid y me di cuenta de que le llaman porra. Lo puedo comprender. Lo puedo incluso utilizar. ¡Pero es que aquí no existen las porras!", se quejó la joven.

Muchos le deben haber sugerido que acuda a la churrería de referencia de A Coruña, la del ya fallecido César Bonilla, para ver si cae hechizada por el sabor de sus preparaciones. Pero a la tiktoker no parece haberle convencido el producto, que considera demasiado lleno de aceite.

"A mí los churros esos que hacen los de patatas de Bonilla no me gustan, me parece algo grasiento, fritanga. Sin embargo, un buen churro, un churro original, o una porra, como lo quieras llamar. Eso está lleno de masa, eso da gusto comérselo", dijo.

Churros, porras y churros 'de patata'

La jiennense explica que en su tierra solo existen dos tipos de churro, que difieren del típico cilindro fino de masa que se puede encontrar en puntos como Bonilla, el Timón o incluso el Don Churro de Yniris Douranian. "En Andalucía un churro es esto", dice mostrando la imagen de una porra, seguida de la fotografía de un churro de lazo. "A esto otro lo llamamos en Jaén churros de patata, no me preguntéis por qué".

Con evidente tono humorístico, la joven se lamenta de no poder "comer un chocolate con verdaderos churros", por mucho que los haya buscado a lo largo y ancho de la ciudad. "Ahora me van a venir 200 iluminados a decir 'sí que las tenemos'. ¿Sí que los tenéis? ¿Dónde los tenéis? Porque yo no me lo he encontrado en ningún sitio", protesta.