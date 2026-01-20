Los Bomberos de A Coruña acuden a apagar un incendio en una cocina en Elviña

Los Bomberos de A Coruña han acudido en la mañana de este martes a extinguir un incendio en una cocina de una vivienda de la calle Rafael Alberti, en la Segunda Fase de Elviña.

Según relatan en el parte de incidencias, la propietaria ya había aplicado un extintor en la cocina, pero seguía habiendo humo en el piso. Al llegar, los bomberos comprobaron que aún había algo de llama y se centraron en extinguir por completo el mobiliario que rodeaba la campana extractora y ventilar la vivienda.

También comprobaron el resto de viviendas del edificio y, en dos de ellas, fue necesario utilizar electroventiladores para eliminar totalmente el humo.

Además, el 061 tuvo que intervenir y prestar asistencia sanitaria y revisarle los niveles de oxígeno en sangre a la propietaria del inmueble por su estado de nerviosismo, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. Al lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local, además de los dos vehículos con 8 bomberos.