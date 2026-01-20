Los Bomberos de A Coruña acuden a apagar un incendio en una cocina en Elviña
Técnicos sanitarios tuvieron que prestar asistencia a la propietaria por su estado de nerviosismo
Los Bomberos de A Coruña han acudido en la mañana de este martes a extinguir un incendio en una cocina de una vivienda de la calle Rafael Alberti, en la Segunda Fase de Elviña.
Según relatan en el parte de incidencias, la propietaria ya había aplicado un extintor en la cocina, pero seguía habiendo humo en el piso. Al llegar, los bomberos comprobaron que aún había algo de llama y se centraron en extinguir por completo el mobiliario que rodeaba la campana extractora y ventilar la vivienda.
También comprobaron el resto de viviendas del edificio y, en dos de ellas, fue necesario utilizar electroventiladores para eliminar totalmente el humo.
Además, el 061 tuvo que intervenir y prestar asistencia sanitaria y revisarle los niveles de oxígeno en sangre a la propietaria del inmueble por su estado de nerviosismo, aunque finalmente no fue necesario su traslado a un centro hospitalario. Al lugar también se desplazó una patrulla de la Policía Local, además de los dos vehículos con 8 bomberos.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela