A Coruña lleva a Fitur su firmamento con el eclipse del 12 de agosto

En silencio. Así comenzó, este martes, la velada coruñesa inaugural de la Feria Internacional de Turismo Fitur, celebrada en la Casa del Lector de las naves del Matadero de Madrid. Una noche inusual marcada por el luto nacional por el accidente ferroviario de Córdoba. “Tendría que ser una gran fiesta, pero será una fiesta contenida y moderada”, arrancó Xosé A. Touriñán, maestro de ceremonias de la velada de la mano de Lucía Veiga.

La tragedia obligó a cambiar la escaleta de la noche, organizada por el Consorcio de Turismo de A Coruña, ya que la alcaldesa, Inés Rey, no pudo estar presente en la velada debido a que se encontraba en Adamuz en calidad de vicepresidenta de la Federación de Municipios y Provincias; pero Veiga y Touriñán hicieron gala de tablas sobre el escenario para glosar, punto por punto, los mejores reclamos de la ciudad como polo de atracción turística, de su gastronomía, a su clima o incluso el Deportivo. En este último caso solo "a veces", puntualizaron. “Me gustaría que completásemos esa copla: vivir na Coruña que bonito é, pero a mí se me queda corto: no solo es bonito, hay mucho más”, comentó Lucía Veiga.

La coyuntura nacional obligó también a posponer la presentación del que será el spot turístico de la ciudad, Coruña Vadis, dirigido y protagonizado por Javier Veiga y con la participación de Touriñán, y que expone el potencial turístico de la ciudad desde los ojos de un soldado romano de esos que hace 800 años pudieron pasear por A Coruña. El spot se emitirá a partir de este viernes, cuando finalicen los días de luto oficial marcados por el Estado.

El protagonismo de la noche no estaba en el escenario ni en las mesas en las que se repartían los asistentes, que congregaban a representantes del tejido cultural, social e institucional coruñés, sino en el cielo: el del próximo 12 de agosto, cuando se podrá ver un eclipse solar que tendrá, desde A Coruña, su mejor perspectiva del conjunto de Europa. En este fenómeno se centra la campaña que el Ayuntamiento lleva este año a Fitur para promocionar la ciudad, y que se materializó en el Matadero a través de una proyección que simula lo que los coruñeses podrán ver el próximo agosto al mirar hacia arriba. “No quiero entrar en polémica con otro lugar de Galicia en el que son más de encender luces, pero en A Coruña vamos a apagar la más grande”, bromeó Touriñán.

A Coruña se hizo presente sobre el escenario, además de a través del carisma de Veiga y Touriñán, de la mano del cantautor coruñés Carlos Ares, que demostró, de la mano de las artistas Micaela y Begut, que la ciudad tiene mucho que proponer también en lo musical. El grupo Coruña Cociña, por su parte, fue el encargado de dar de comer al público asistente con una selección de propuestas a base de los mejores productos de la tierra.