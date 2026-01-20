A Coruña, sede de la cumbre mundial de la IA en el ámbito militar: "El objetivo es sugerir un plan de acción"

A Coruña será los días 4 y 5 de febrero sede de la tercera cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM), por lo que toma el relevo de La Haya y Seúl, donde este encuentro se celebró en 2023 y 2024, respectivamente. La cita, en la que habrá mesas redondas y exposiciones, contará con más de 600 congresistas de más de 25 delegaciones diferentes. También participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, explicó en un acto este martes en el Palacio de Capitanía, en A Coruña, que estas jornadas van a "marcar un antes y un después". Tras trasladar su pésame a los familiares de las víctimas del "terrible accidente ferroviario" en Adamuz (Córdoba), Valcarce desveló que se ha escogido España para esta tercera cumbre porque es "la séptima potencial mundial en Inteligencia Artificial (IA)". A esto se une, además, que el Ejecutivo central invierte "1.500 millones de euros al año en aplicaciones de IA". También destacó que "A Coruña es la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia)" y una "ciudad comprometida con la tecnología".

Presentación de la cumbre mundial sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar (REAIM) / Carlos Pardellas

Esta tercera cumbre de REAIM pretende avanzar hacia medidas concretas sobre responsabilidad, control humano y gobernanza de la IA en los ámbitos de defensa y seguridad. Así, serán invitados ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como representantes de gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, sector industrial, mundo académico y sociedad civil.

Valcarce reconoció que la IA hace que "cambie la operativa militar y la toma de decisiones", asuntos sobre los que se va a reflexionar en estas jornadas. "También sobre la IA al servicio de los ciudadanos, que crea riqueza pero que tiene que tener un uso responsable. Si no podría poner en riesgo nuestros derechos, libertades y nuestro desarrollo económico y social", alertó, y aseguró que se busca "desarrollar herramientas para proteger a los ciudadanos", algo que solo se puede hacer "acompañados de todas las administraciones, de la OTAN, la ONU, la UE e instituciones del sistema universitario".

En busca de un plan de acción

El director del Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José María Millán Martínez, ha desvelado que el objetivo de la cita en A Coruña es "sugerir un plan de acción para el futuro próximo" centrado en tres enfoques: "comprensión compartida de qué es la IA, aplicaciones concretas de IA y gobernanza de una IA responsable en el ámbito militar".

Reconoció que están "preocupados por que el avance de la IA tenga en cuenta los requisitos de responsabilidad y control humano" y sea, por tanto, "una herramienta al servicio de todos". En eso también puso el foco el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, quien insistió en que "la IA está transformando todos los sectores de la sociedad y también es una realidad en el ámbito militar", de ahí la necesidad de "dialogar, escuchar y crear marcos comunes". "La tecnologia debe estar al servicio de las personas pero también de la seguridad", comentó.

"Somos conscientes del momento histórico y convulso que vivimos. En el ámbito civil, la IA es una herramienta poderosa para hacer el bien pero también el mal. Imaginémonos en el ámbito militar. Hay que implementar garantias para su uso", manifestó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. Apuesta por "reforzar más los controles, la cogobernanza global y los foros de reflexión".

En estas dos jornadas, que se desarrollarán en Palexco, se tratarán temas como las nuevas fronteras de la IA y su impacto estratégico, las armas habilitadas por IA, los sistemas de apoyo y toma de decisiones o a transparencia e intercambio de información.

Desde la primera cumbre REAIM, celebrada en La Haya en febrero de 2023, se han producido avances tecnológicos significativos y un uso cada vez más generalizado de la inteligencia artificial en el campo de batalla. En la actualidad, cada vez más Estados están desarrollando directrices y principios nacionales para el uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar con el fin de afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que ofrece esta tecnología.