A Coruña se suma al alquiler de coches entre particulares: un ingreso extra y precios asequibles

Los vecinos de A Coruña se han sumado a un negocio que triunfa en ciudades como Barcelona o Madrid: el alquiler de coches entre particulares. Esto permite a los propietarios de los vehículos lograr un ingreso extra, mientras que los usuarios que alquilan se encuentran precios más asequibles que en una compañía tradicional. La aplicación Amovens, que es la mayor plataforma de alquiler de coches entre particulares y renting, cuenta con una treintena de ofertas en A Coruña y su área.

Para muchos, esta es una nueva vía de ingreso. El sistema es fácil. Los dueños de los coches se registran, con datos y fotografías, y eligen cuándo quieren prestar su vehículo. La aplicación cuenta con un apartado que hace una estimación de ingresos según el tipo de coche y los años que tiene. Fuentes de Amovens indican a este diario que "los propietarios de los vehículos pueden llegar a obtener ingresos extra de mil euros de media al mes". Estos números, no obstante, se pueden dar en grandes ciudades, pero en A Coruña este negocio todavía está arrancando.

Precios que van de los 22 a los 80 euros al día

Una búsqueda en su web basta para ver qué oferta hay en la ciudad y cuáles son los precios. Actualmente, la aplicación cuenta con una treintena de coches de A Coruña y su área (Cambre, Culleredo, Oleiros o Meicende, entre otros). Los precios van de los 22 a los 80 euros al día. Los modelos también varían: Hyundai i30, Peugeot 2008, BMW Serie 1, Audi A4, Lexus CT o BMW X3. Algunos vehículos son de 2011 y otros más actuales, de 2025. Desde Amovens informan de que «los vehículos más alquilados son SUV y compactos, preferidos por su versatilidad y comodidad para distintos destinos». En la aplicación aparecen también furgonetas, que puede ser una buena opción para hacer una mudanza o trasladar alguna mercancía.

Entre todos los vehículos disponibles en la ciudad hay cinco que son eléctricos. "Los coches pasan el 95% del tiempo aparcados y Amovens permite alquiler coches entre particulares y así rentabilizar el vehículo", indica la empresa, que también pone el foco en la "sostenibilidad" y la "flexibilidad y control", ya que el propietario en todo momento elige cuándo quiere alquilar su coche y durante cuánto tiempo, sin compromiso de permanencia. De ahí que cambien las opciones disponibles si se hace la búsqueda de lunes a viernes o en fin de semana. Además, la aplicación permite a los arrendatarios recoger el coche a través de su teléfono, sin que haya encuentro entre usuario y propietario.

Opciones más baratas

Amovens no solo se presenta como una nueva vía de ingresos para dueños de coches sino también como una opción más asequible para los arrendatarios. "Al tratarse de alquiler entre particulares, los precios son más competitivos que en los rent a car tradicionales", apuntan fuentes de la compañía. Para este fin de semana, de viernes a domingo, se puede alquilar por Amovens un Citroën C3 por unos 80 euros con todo incluido. El mismo vehículo con una compañía de alquiler tiene un precio superior a los 100 euros en las mismas fechas. Hay que tener en cuenta, además, que el precio sube si se quiere reforzar el seguro, incluir un conductor adicional o poner un asiento de seguridad para niños.

"La reserva, el contrato y la entrega se gestionan fácilmente desde el móvil, sin papeleo ni oficinas", indica la empresa, que destaca que "compartir vehículo contribuye a un modelo de movilidad más eficiente y responsable con el medioambiente". Según sus cálculos, por cada coche alquilado «se eliminan hasta 11 vehículos de las calles y cada coche puede ser compartido por hasta 100 usuarios al año".