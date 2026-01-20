Dados de alta todos los afectados por el brote de salmonelosis en el Instituto de Elviña en A Coruña

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha informado este martes que todas las personas ingresadas a raíz del brote de salmonelosis en el IES Plurilingüe de Elviña han sido dadas de alta.

Esta bacteria provocó que el pasado viernes hubiese hasta cuatro alumnos hospitalizados, además de 17 resultados positivos por salmonelosis dentro de los 68 casos detectados desde el lunes 12, cuando saltó la alerta por un brote alimentario entre los estudiantes provocado por la ingesta de tortilla.

El centro educativo no cuenta con servicio de comedor, pero sí de cafetería, donde se situó el origen del brote, según la Xunta, entre los días 8 y 9 de enero, a la hora del recreo.

Los alumnos afectados, de todos los cursos, han sufrido vómitos, diarreas y fiebre.