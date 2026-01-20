La descentralización de Medicina en Galicia comienza con dos grupos de trabajo: uno jurídico y otro económico

La descentralización del grado de Medicina avanza. Tras el visto bueno de la Xunta, los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y los rectores de las tres universidades públicas gallegas firmaron este martes el convenio. Además, se constituyó la comisión de seguimiento, que acordó la creación de dos grupos de trabajo para facilitar sus tareas en materia jurídica y económica. También se autorizó la incorporación de un representante del alumnado.

Según informó la Consellería de Educación, estos grupos se encargarán de la regulación de las unidades docentes que habrá que crear en las universidades de Vigo y A Coruña para "materializar" la descentralización y estimar las necesidades humanas y materiales para hacer efectiva la descentralización.

Durante el acto, el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que este pacto supone un "hito para la historia de Galicia, de las universidades gallegas y de la Facultad de Medicina" y agregó que los estudiantes van a tener a su disposición "los mejores recursos" en Galicia para su formación.

El rector de la UDC, Ricardo Cao, cuya decisión de solicitar la titulación para A Coruña forzó las negociaciones que han desembocado en la descentralización de los estudios, calificó el acuerdo de "positivo" para el sistema y destacó que "permitirá mejorar la calidad formativa". El rector de la USC, Antonio López, resaltó el "arduo trabajo" que supuso llegar al acuerdo y destacó que la de Santiago sigue como la Facultad de Medicina de Galicia. "Se trata de mantener una Facultad, pero incorporar a la misma todas las capacidades tanto del sistema sanitario gallego como las que aportan el resto de universidades para la mejor formación de los alumnos", resumió. Desde la UVigo, Manuel Reigosa aseguró que "se abre un nuevo camino" que será excelente para el sistema universitario gallego.

Rueda confía en la "buena voluntad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que el acuerdo para la descentralización no fue "sencillo", como tampoco lo será su ejecución, vaticinó, pero confía en la "buena voluntad". El mandatario gallego recordó que hay tanto un "horizonte" como "compromisos concretos". Así, se encomendó a la "buena voluntad", al "sentido común" e incluso al "convencimiento" de las partes de que es "el mejor" acuerdo posible.

Integrantes de la comisión

La comisión de seguimiento está formada, además de por los conselleiros de Educación y Sanidade y los rectores de las tres universidades, por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; y el director del Sergas, José Ramón Parada. En representación de cada uno de los hospitales universitarios están Andrés Soto Varela por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Carlos Vázquez Barro por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y Ana Concheiro Guisán por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

También forman parte de la comisión los actuales vicerrectores de Titulacións: Moisés Canle por la UDC y Alfonso Lago por la UVigo; mientras que en el caso de la USC acudió el vicerrector de Profesorado, Ernesto González, dado que la Vicerrectoría de Grados se encuentra actualmente vacante por las elecciones al rectorado.

La composición la completan el decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC, José Martín Carreira, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, Iván de Rosende; además de los tres alumnos que se incorporarán.