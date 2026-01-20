La Fundación María José Jove y Russula renuevan su alianza para impulsar la inclusión social
Este martes han sellado el acuerdo
La Fundación María José Jove (FMJJ) ha renovado su alianza con la compañía de ingeniería global Russula, dentro de su compromiso por la inclusión social y al entender que se trata de una responsabilidad compartida por toda la sociedad y que requiere de la implicación activa por parte de empresas y entidades. El convenio, firmado por Felipa Jove, presidenta de la Fundación María José Jove, y Eva Maneiro, CEO de Russula, permitirá fomentar la participación del personal de la empresa en diversas iniciativas inclusivas impulsadas por la Fundación.
“El camino hacia una inclusión plena pasa necesariamente por la implicación de toda la sociedad: personas, entidades y empresas. Sumar esfuerzos con compañías que cuentan con un compromiso social tan sólido como Russula resulta clave, ya que no solo involucra a sus empleados, sino también a sus familias, ampliando así el impacto social de estas acciones”, subrayó Felipa Jove.
Por su parte, Eva Maneiro afirmó que “colaborar con la Fundación María José Jove nos permite contribuir activamente a la construcción de una sociedad más inclusiva; al mismo tiempo, ofrece a nuestro equipo la oportunidad de implicarse de forma directa en iniciativas con impacto real, reforzando valores que forman parte de nuestra manera de entender la empresa y nuestro papel en la sociedad”.
