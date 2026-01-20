HM Modelo afianza su liderazgo en A Coruña y escala 9 puestos en el ranking Merco Salud 2025

HM Modelo refuerza su posicionamiento como hospital privado de referencia en A Coruña tras escalar nueve puestos en el Ranking Merco Salud 2025, pasando del puesto 38 al 29 en el listado de los hospitales con mejor reputación sanitaria de España. Este avance consolida la trayectoria ascendente de HM Modelo dentro del sistema sanitario privado y confirma la solidez de su modelo asistencial, basado en la excelencia clínica, la calidad percibida por los pacientes y la integración en la red asistencial de HM Hospitales, uno de los grupos sanitarios con mayor reputación a nivel nacional.

La mejora de posicionamiento de HM Modelo se enmarca en los resultados globales del grupo en esta edición de Merco Salud, en la que HM Hospitales sitúa a 15 de sus centros entre los 100 hospitales con mejor reputación de España, manteniéndose dos de ellos en el Top 5, y también destaca el reconocimiento obtenido por el Servicio de Oncología Radioterápica de HM CIOCC, que en 2025 repite con la mejor reputación de España, situándose en la primera posición del ranking.

Para el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, “estos resultados generados por la valoración de nuestros principales grupos de interés avalan un proyecto sanitario construido con una visión a largo plazo, basado en el liderazgo médico, la integración asistencial y la apuesta decidida por la calidad y la innovación”.

Por su parte, el Dr. Pablo Asensio, director médico de HM Hospitales en Galicia, ha subrayado que “HM Modelo es hoy un hospital plenamente consolidado como referente sanitario en A Coruña gracias a la excelencia de sus equipos médicos, a la atención integral y personalizada de los pacientes y al respaldo de un Grupo líder a nivel nacional. Este reconocimiento nos impulsa a seguir avanzando con una visión a largo plazo, alineada con los más altos estándares de excelencia”.