Los hoteles de A Coruña liquidan el primer plazo de la tasa turística a la espera del fallo judicial

La Feria Internacional de Turismo Fitur arranca este martes en Madrid, y, como cada año, A Coruña estará presente para dar a conocer su propuesta turística para este año. Desde la última edición de la cita, se han obrado una serie de transformaciones en el sector en la ciudad: la más relevante, la entrada en vigor de la tasa turística el pasado 29 de septiembre. Un impuesto para viajeros de entre uno y 2,5 euros en función de la categoría del establecimiento, y cuya primera liquidación acaba de acometer el sector hotelero, con el día de hoy como fin del plazo para hacerse efectiva. La aprobación del tributo generó oposición en el gremio, que llevó a la Asociación Provincial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) y la de Empresarios de Hostelería y Coruna Cruise Terminal a presentar un recurso contencioso administrativo y pedir su suspensión cautelar; una propuesta que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó.

El proceso judicial continúa y el Ayuntamiento defiende que la tasa llegó para quedarse, ya que busca imponer un recargo a los visitantes para hacer frente al sobrecoste que supone su presencia en los servicios públicos, como puede ser la limpieza o la recogida de la basura, pero exime de su pago a muchos casos como, por ejemplo, a aquellos que lleguen a la ciudad por motivos sanitarios, a los menores no emancipados y a deportistas federados o personas con discapacidad superior al 65%. El Concello rechaza que el tributo tenga un efecto disuasorio en los turistas a la hora de visitar la ciudad. Los propios hoteles son los encargados de cobrar el impuesto a cada viajero en el momento de la entrada o salida del alojamiento.

"Tenemos hasta el día 20 [por hoy] de este mes para hacer la liquidación a través de la plataforma del Ayuntamiento. La mayoría de establecimientos ya la hemos presentado. Dijimos desde el primer momento que íbamos a cumplir con la ley, a pesar de no estar de acuerdo. Nosotros somos meros recaudadores", comenta el presidente de Hospeco, Agustín Collazos, que explica que esta liquidación se hace de forma trimestral y, en este caso, responde al período comprendido entre su entrada en vigor y el 31 de diciembre. Con todo, el sector hotelero no cesa en su pretensión de derogarla. "Seguimos en el contencioso, a la espera de que se analice la documentación aportada y se vea si lo que reclamamos es acorde a la ley", comenta Collazos.

La medida también suscitó opiniones encontradas entre las distintas administraciones. Esta semana, el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, cuestionó su aplicación en A Coruña y Santiago en una entrevista en Radio Nacional. La alcaldesa, Inés Rey, preguntada por la cuestión, replicó este martes que la Ley de Acompañamiento de los presupuestos autonómicos permite establecer esta tasa. "Si tan poco les gusta, es tan fácil como no meterlo en la ley", señaló, y defendió que el Concello coruñés "lo único que hace es cumplir con la ley con todas las posibilidades que se nos ofrecen".