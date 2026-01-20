Un incendio en un garaje de la calle Pérez Cepeda de A Coruña alarma a los vecinos

El incendio que se inició en torno a las 21.50 horas de este martes en un garaje de la calle Pérez Cepeda, en el barrio de Riazor, causó la alarma en el vecindario, ya que provocó una densa humareda a pesar de originarse en la quinta planta del subterráneo. A la hora de cerrar esta edición no había constancia de heridos a causa del fuego y los bomberos trabajaban para sofocar el fuego, que tampoco hizo necesaria la evacuación del inmueble, situado en el cruce con la calle Rey Abdullah, aunque algunos vecinos decidieron salir a la calle por precaución.

La densidad del humo, que impedía ver de dónde procedía, así como el gran tamaño del garaje, con unos 300 metros cuadrados por planta, dificultó el trabajo de los bomberos, que en torno a las 23.00 horas localizaron el vehículo incendiado.