A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años

Diez años y medio después de que el Ministerio de Defensa anunciase que subastaría las tres fincas que poseía en A Maestranza, la inmobiliaria Lipromo, que adquirió dos de ellas, ha puesto a la venta las viviendas que proyecta construir en una, a pesar de que todavía está pendiente una resolución judicial sobre el estudio de detalle aprobado en el Concello que autoriza esa operación. A lo largo de esta década se han sucedido los acontecimientos sobre unos terrenos que tradicionalmente fueron públicos y cuyo destino final, al menos en una parte, será albergar viviendas de lujo. A continuación se repasan los hechos ocurridos sobre este proceso.

Los terrenos. Las tres parcelas que Defensa tenía en A Maestranza tienen una superficie de 2.133, 1.830 y 1.353 metros cuadrados. La escasez de plazas de aparcamiento en la Ciudad Vieja hizo que el Concello acordase con el ministerio que se permitiese estacionar en ellas de forma provisional. En julio de 2015 LA OPINIÓN desveló que serían subastadas por 10,3, 8,7 y 5,7 millones respectivamente, por lo que su precio total sería de 24,8 millones. La decisión suscitó de inmediato la creación de una plataforma ciudadana que con el tiempo se transformaría en la asociación Defensa do Común. Un informe del Concello, gobernado entonces por Marea Atlántica, indicó ese mismo año que existían restos arqueológicos en el subsuelo, ya que durante la construcción del aparcamiento público de la zona en 2001 se hallaron restos de una muralla de los siglos XVII y XVIII.

El cierre. En enero de 2016 se prohíbe el aparcamiento en las parcelas y al mes siguiente se vallan. Los vestigios hicieron que la primera subasta, abierta en febrero de ese año, quedase desierta. Defensa advierte de que exigirá al Concello una compensación si tiene que reducir edificabilidad en sus fincas por la presencia de restos, aunque el Concello lo rechaza porque no alegó a la normativa urbanística del casco histórico. En octubre de 2016 el ministerio inicia una prospección arqueológica para comprobar la existencia de los vestigios, lo que finalmente se confirma y hace que las siguientes subastas convocadas tampoco reciban ofertas.

La venta. El fracaso de la operación lleva a Defensa a optar por la venta directa, que consigue en diciembre de 2019, ya con el PSOE en el Gobierno local, al adjudicar dos de las fincas a la inmobiliaria vasca Lipromo. Desiste de hacerlo con la tercera, adosada a la Hípica, al ser la de mayor probabilidad de albergar restos arqueológicos. La operación se cierra por 11,9 millones y con el objetivo de levantar dos inmuebles con 96 y 56 pisos respectivamente.

El proyecto. Lipromo solicita las licencias de obras y en junio de 2020 presenta un borrador de estudio de detalle para llevar a cabo el proyecto, que fue aprobado por el Gobierno Local en junio de 2021. El documento prevé dos edificios con 122 metros de longitud de fachada en total con un vial por medio y entre cinco y seis plantas además del bajo cubierta en dúplex que serán visibles “incluso en gran parte de la costa del Ayuntamiento de Oleiros”. En diciembre de 2023 Patrimonio autoriza construir el primero de los inmuebles y el pleno municipal aprueba el estudio de detalle del mismo.

La tercera finca. En mayo de 2023 el Concello paraliza la recalificación urbanística de la parcela que aún es propiedad de Defensa, aprobada inicialmente por el pleno en octubre de 2022, para permitir allí la construcción de 77 viviendas para alquiler social al decidir el Gobierno central adquirir al ministerio suelo para este fin.

La licencia. Defensa do Común recurre en abril de 2024 la aprobación del estudio de detalle de A Maestranza y el Concello concede en junio de ese año la licencia del primer edificio, que también es recurrida por la asociación. En noviembre de 2025 se rechaza por defectos el estudio de detalle para el segundo edificio.

El anuncio. Pese a que aún está pendiente la resolución de los recursos, un portal inmobiliario pone a la venta en enero de 2026 los pisos del primer edificio de Lipromo, con precios de viviendas de lujo, ya que el más barato -un bajo de un dormitorio- sale al mercado por 290.000 euros, mientras que el más caro alcanza los 725.000 euros. Está en el 'top tres' de precios de obra nueva por metro cuadrado de la ciudad.