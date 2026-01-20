Operativo antidroga en varios puntos de A Coruña

Policía Nacional y Guardia Civil realizan desde esta madrugada una operación antidroga con registros en varios puntos de la ciudad. La calle Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche, y la calle Buenavista, en Os Castros, son algunas de las localizaciones del operativo antidroga que continúa en desarrollo en la mañana de este martes.

Varios vecinos han sido testigos del despliegue de varias patrulla policiales y de la Guardia Civil. La autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario.

*Noticia en ampliación