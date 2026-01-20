La Policía Local de A Coruña captura a un conductor fugado tras un atropello

El conductor de un vehículo que atropelló a un peatón a las 19.10 horas de este martes en la ronda de Outeiro fue capturado por la Policía Local de A Coruña minutos después en el cruce de la calle Pérez Ardá con la avenida de Monelos. El hombre abandonó el lugar del accidente, a la altura de la estación del ferrocarril y en un paso de peatones regulado por semáforos. Fue perseguido por los agentes municipales, que se encontraban en las proximidades.

El accidentado, un joven, decidió también marchar antes de ser identificado, argumentando que no había sufrido daños, por lo que deberá ser localizado por la Policía Local.