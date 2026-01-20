Una residencia universitaria y pisos para jóvenes en A Coruña: los detalles de las casas y los plazos de la Xunta

Las obras de construcción de la residencia juvenil, las viviendas de alquiler y los alojamientos compartidos para jóvenes que la Xunta proyecta construir junto al campus de Elviña empezarán a levantarse en 2028, según las previsiones del Gobierno gallego, año en el que también se iniciarían los trabajos de urbanización de los terrenos, de acuerdo con la programación establecida en el concurso de ideas convocado para cambiar el plan general de A Coruña y diseñar esta intervención urbanística. Así figura en el pliego de condiciones del concurso, cuya apertura anunció este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Santiago, donde se desarrollará una iniciativa semejante.

El Gobierno gallego estima que levantar la residencia de 150 plazas, las 166 viviendas y los 150 alojamientos compartidos tendrá un coste de 42,1 millones y que hasta que comiencen los trabajos será necesario fallar el concurso, adjudicar la redacción de la modificación urbanística y del proyecto de urbanización y de construcción de los edificios. De acuerdo con el calendario fijado, las obras deberían terminar en 2029, ya que la Xunta establece un plazo de tan solo 22 meses para urbanizar la zona y levantar los inmuebles.

El proyecto se desarrollará en una superficie de 38.338 metros cuadrados que se halla entre el campus de Elviña y el núcleo de Castro de Elviña. Los destinatarios de la residencia son los estudiantes de la Universidade da Coruña, al igual que los de los alojamientos compartidos, mientras que las viviendas de promoción pública en alquiler serán ofertadas a jóvenes.

Al tratarse de terrenos calificados como suelo urbano no consolidado, será necesario tramitar una modificación de la normativa urbanística coruñesa, para lo que se aprobará un Proxecto de Interese Autonómico, figura administrativa que acorta de forma sustancial los plazos para efectuar ese cambio.

El concurso para llevar a cabo toda esta actuación tendrá dos fases, en la que en la primera los participantes deberán presentar las ideas y estrategias generales de su propuesta. La Xunta seleccionará cinco de ellas, que recibirán un premio de 15.000 euros por pasar a la segunda fase, en la que habrá que detallar a fondo el proyecto que planteen. Cada una de las fases tendrá una duración de dos meses.

El ganador recibirá 1,8 millones por desarrollar su trabajo, que no solo será la redacción del cambio urbanístico y de los proyectos de urbanización y de construcción, sino también la dirección de las obras. El Gobierno gallego advierte de que la ordenación de la zona deberá tener en cuenta la proximidad al núcleo de Castro de Elviña y el campus universitario.

También deberán mantenerse los viales previstos en la normativa urbanística en vigor y en el Plan Parcial de Ordenación del Campus, mientras que las alturas de las edificaciones deberán adaptarse a las de las viviendas de Castro de Elviña.

Las viviendas previstas tendrán una superficie útil máxima de 65 metros cuadrados y uno o dos dormitorios. Habrá un 4% adaptadas según la normativa de accesibilidad y todas dispondrá de un trastero y una plaza de garaje. El 80% de los alojamientos compartidos tendrán un dormitorio y el resto tres, con una superficie mínima de 30 metros cuadrados a la que se añadirá la de los espacios de uso común.