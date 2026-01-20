Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

Uno de los restaurantes internacionales con más éxito de A Coruña prepara una nueva apertura

El grupo lleva ya casi una década triunfando en la ciudad con dos locales

Alberto Rivera

A Coruña

A Coruña es una ciudad en la que se puede dar la vuelta al mundo con el paladar sin salir del término municipal. Desde aquí es posible probar las comidas de países como Cuba, Brasil, Argentina, Italia, India, Siria, Líbano, Senegal, Perú, México o Tailandia, entre muchos otros.

Este buen hacer gastronómico, que está haciendo que la ciudad destaque en cuanto a destino gastronómico, no se entendería sin todas las historias que hay detrás de cada restaurante, en la mayoría de ocasiones inmigrantes que quisieron traer su destreza en la cocina típica de su país a esta esquina del Atlántico.

Uno de los restaurantes que ha contribuido a esta buena fama es La Conquista, situado en la calle Emilia Pardo Bazán, un proyecto familiar abierto hace casi una década y que ha triunfado con la comida peruana como base. "Esta ciudad nos acogió desde el primer día y aquí hemos hecho nuestra vida”, explica Anne Shirley Cabello, cocinera y fundadora del grupo, cuya vocación nació en la infancia, ayudando a su abuela y a su madre en comedores sociales.

Nueve años

La Conquista abrió sus puertas hace nueve años apostando por una cocina peruana tradicional, fiel a los sabores de origen, pero cuidada en técnica y presentación. Platos como las causas, los ceviches, el arroz con pato o el chaufa marino se convirtieron con el tiempo en señas de identidad de un restaurante que logró fidelizar tanto al público peruano como al local, incluso cuando abrir un restaurante temático no era una apuesta evidente en la ciudad.

Seis años después llegó Chifán, en la calle Galera, una propuesta dedicada a la cocina chifa, fruto del mestizaje histórico entre la gastronomía china y peruana. Wok, salteados a fuego fuerte, sillao peruano y ají amarillo conviven en la carta de este restaurante.

Tercer local

Ahora, el Grupo La Conquista prepara una nueva apertura, el que sería su tercer proyecto gastronómico. Según detallan en una nota de prensa, se trata de un "nuevo concepto que ampliará su universo culinario y que se anunciará cuando las condiciones estén maduras". “Cada paso lo damos con prudencia, respeto por el oficio y pensando en el público al que queremos llegar”, señalan desde el grupo.

Reconocimiento

Además, tal y como explican, el recorrido de este grupo acaba de recibir un respaldo significativo: el grupo ha sido acreditado recientemente por la Universidad San Ignacio de Loyola de la ciudad de Lima como restaurante de auténtica cocina peruana.

