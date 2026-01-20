Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga
El grado de cumplimiento de los viajes esenciales decretados por la Xunta para la provincia quedó en un 32%, y en los de transporte escolar el porcentaje apenas subió al 47%
Este lunes la estación de buses de A Coruña no dio servicio a los viajeros por el paro convocado en la provincia por CIG, UGT y Comisiones Obreras, y en la mañana de este martes sigue habiendo un "paro total", de acuerdo con fuentes sindicales, en la segunda jornada de huelga consecutiva. Al igual que en días de paro anteriores, no se están respetando los servicios mínimos impuestos por el Gobierno gallego, y de acuerdo con fuentes de la Xunta, el grado de cumplimiento apenas alcanzó el 32% a las 09.00 horas. En el transporte escolar, a las 10.00, fue del 47%, menos de la mitad.
Los sindicatos, que reclaman a la patronal un nuevo convenio con mejoras salariales y laborales, han convocado una nueva jornada de brazos caídos este viernes, y a partir del 2 de febrero una huelga indefinida. Las protestas llevan produciéndose desde diciembre de forma intermitente, sin que por el momento haya habido un acuerdo para detenerlas, y no afectan al bus urbano de A Coruña, que se rige por un acuerdo laboral diferente.
