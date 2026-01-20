Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler de coches por horas en A CoruñaLa tragedia ferroviaria obliga a Angrois a recordarA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoPaco Liano, ante la visita del Racing de SantanderCambio en las oposiciones para los interinos
instagramlinkedin

Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga

El grado de cumplimiento de los viajes esenciales decretados por la Xunta para la provincia quedó en un 32%, y en los de transporte escolar el porcentaje apenas subió al 47%

Estación de autobuses de A Coruña durante la huelga de este martes.

Estación de autobuses de A Coruña durante la huelga de este martes. / Carlos Pardellas

Enrique Carballo

Este lunes la estación de buses de A Coruña no dio servicio a los viajeros por el paro convocado en la provincia por CIG, UGT y Comisiones Obreras, y en la mañana de este martes sigue habiendo un "paro total", de acuerdo con fuentes sindicales, en la segunda jornada de huelga consecutiva. Al igual que en días de paro anteriores, no se están respetando los servicios mínimos impuestos por el Gobierno gallego, y de acuerdo con fuentes de la Xunta, el grado de cumplimiento apenas alcanzó el 32% a las 09.00 horas. En el transporte escolar, a las 10.00, fue del 47%, menos de la mitad.

Los sindicatos, que reclaman a la patronal un nuevo convenio con mejoras salariales y laborales, han convocado una nueva jornada de brazos caídos este viernes, y a partir del 2 de febrero una huelga indefinida. Las protestas llevan produciéndose desde diciembre de forma intermitente, sin que por el momento haya habido un acuerdo para detenerlas, y no afectan al bus urbano de A Coruña, que se rige por un acuerdo laboral diferente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  4. Los taxis de A Coruña cortarán Alfonso Molina para manifestarse contra los VTC
  5. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  6. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  7. El precio medio de nuevos alquileres en A Coruña baja de los 700 euros por primera vez en un año, pero también caen los contratos
  8. Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela

Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga

Segundo día consecutivo de "paro total" en la estación de buses de A Coruña, sin apenas servicios mínimos por la huelga

Dos detenidos en A Coruña y uno en Arteixo dentro de una gran operación antidroga desde Ferrol a Pontevedra

Dos detenidos en A Coruña y uno en Arteixo dentro de una gran operación antidroga desde Ferrol a Pontevedra

A Coruña, sede de la cumbre mundial de la IA en el ámbito militar: "El objetivo es sugerir un plan de acción"

A Coruña, sede de la cumbre mundial de la IA en el ámbito militar: "El objetivo es sugerir un plan de acción"

A Maestranza de A Coruña: de suelo público a viviendas de lujo en diez años

Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: "no sé si voy a poder vivir con ello"

Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: "no sé si voy a poder vivir con ello"

Taylor Swift, A Coruña y la misteriosa mujer que lo une todo: "su vida parece poética, pero debió de ser terrible"

Taylor Swift, A Coruña y la misteriosa mujer que lo une todo: "su vida parece poética, pero debió de ser terrible"

Emma Pedreira: «Temos literatura rápida ao igual que temos cadeas de comida rápida»

Emma Pedreira: «Temos literatura rápida ao igual que temos cadeas de comida rápida»

Los hoteles de A Coruña liquidan el primer plazo de la tasa turística a la espera del fallo judicial

Los hoteles de A Coruña liquidan el primer plazo de la tasa turística a la espera del fallo judicial
Tracking Pixel Contents