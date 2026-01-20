Las universidades de A Coruña, Santiago y Vigo arrancan el plan para descentralizar Medicina tras el visto bueno de la Xunta

Tras un proceso no exento de dificultades y que remataba a finales de año pasado con la aprobación por parte del consello de goberno de las tres universidades gallegas del acuerdo para descentralizar el segundo ciclo de Medicina, ayer era la Xunta la que en su reunión semanal del Consello daba luz verde al texto pactado entre los conselleiros de Educación y Sanidade y los tres rectores.

Con una vigencia de dicho acuerdo hasta el 31 de agosto de 2029, está previsto que hoy se de a conocer la comisión de seguimiento encargada del desarrollo de dicha descentralización, que estará integrada, además de por los titulares de Educación y Sanidade, por los responsables de cada una de las instituciones universitarias y por representantes de los hospitales universitarios.

Su labor consistirá en llevar a cabo de forma progresiva la descentralización de cuarto, quinto y sexto de una titulación que en Galicia solo imparte la Universidade de Santiago, a lo largo de cuatro cursos académicos.

Fuentes académicas avanzan que las primeras tareas se centrarán en el "reglamento de las unidades docentes y en el informe económico" sobre el coste del plan, así como la manera de incluir a los estudiantes en el proceso de descentralización.

La UDC insistió en varias ocasiones en la necesidad de contar con un "marco jurídico" que ampare todas las decisiones que se tomen en este grupo de trabajo y no queden solo en intenciones. Hay que tener en cuenta los antecedentes, ya que la descentralización se acordó en 2015 sin avances.

Rematado ese período se podrá estudiar en A Coruña, Santiago y Vigo todo el segundo ciclo, poniendo «al servicio de la formación de los futuros médicos y de la investigación todos los recursos del sistema educativo y sanitario públicos, con una actuación coordinada y a la vez respetuosa con la autonomía universitaria», incide la Xunta, que destaca que el acuerdo favorece la participación en la docencia de profesorado de la UDC y la UVigo relacionado con las áreas de conocimiento del grado. Cualquiera de los profesionales de los hospitales gallegos, especialmente los que tengan la acreditación para ocupar plazas de profesorado universitario, podrán acceder a las plazas vinculadas a las tres instituciones gallegas.

En el curso 2028-2029, cuarto, quinto y sexto se impartirán totalmente descentralizados en los hospitales universitarios vinculados a cada institución académica, manteniéndose la rotación del resto de centros sanitarios.

Para ello, se contará con una unidad docente en el Chuac y otra en el Chuvi, acogiendo cada una el 25% del alumnado de cada curso descentralizado, y el profesorado que lo imparta. El 50% de las nuevas contrataciones de docentes se adscribirá a la UDC y a la UVigo, y ambas desisten de presentar solicitudes para implantar el grado mientras esté vigente el acuerdo.

El convenio recoge las circunstancias en las que la UDC y la UVigo podrían abandonar. Uno, «el incumplimiento de las condiciones, plazos o programación». Otro, que la Xunta abra la puerta a que una universidad privada imparta Medicina.