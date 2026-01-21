Bravo oleaje en el mar en Riazor a la espera de que se active la alerta roja decretada por la Aemet
Tramos del paseo marítimo, así como el acceso a las playas, se mantiene cortado
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja por peligro extraordinario de olas de ocho a nueve metros en A Coruña para las últimas horas de este miércoles y la madrugada del jueves.
La predicción de la Aemet indica que esta alerta roja afecta a la costa oeste y noroeste de la provincia de A Coruña entre las 21.00 horas de este miércoles y las 6.00 horas del jueves 22.
Las olas pueden llegar a ser de entre ocho y nueve metros y el viento del noroeste soplará de 50 a 61 km por hora, lo que se entiende como fuerza 7.
Para este miércoles, además, está activa una alerta naranja en el mar desde las 15.00 horas hasta el momento en que se active la roja. Tras desactivarse la roja, el resto del jueves seguirá activa la alerta naranja hasta el viernes. En la madrugada del viernes volverá a activarse unas horas durante la madrugada la alerta roja.
En Riazor, horas antes de la llegada de esa alerta roja, y con la marea baja, la fuerza del mar y la peligrosidad que conllevaba era evidente. Además, todos los accesos a las playas, además del tramo entre las Esclavas y el Playa Club, tenían el acceso cortado.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias