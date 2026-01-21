Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bravo oleaje en el mar en Riazor a la espera de que se active la alerta roja decretada por la Aemet

Tramos del paseo marítimo, así como el acceso a las playas, se mantiene cortado

Así está el mar en Riazor horas antes de que comience la alerta roja

Así está el mar en Riazor horas antes de que comience la alerta roja

RAC

Alberto Rivera

A Coruña

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta roja por peligro extraordinario de olas de ocho a nueve metros en A Coruña para las últimas horas de este miércoles y la madrugada del jueves.

La predicción de la Aemet indica que esta alerta roja afecta a la costa oeste y noroeste de la provincia de A Coruña entre las 21.00 horas de este miércoles y las 6.00 horas del jueves 22.

Las olas pueden llegar a ser de entre ocho y nueve metros y el viento del noroeste soplará de 50 a 61 km por hora, lo que se entiende como fuerza 7.

Para este miércoles, además, está activa una alerta naranja en el mar desde las 15.00 horas hasta el momento en que se active la roja. Tras desactivarse la roja, el resto del jueves seguirá activa la alerta naranja hasta el viernes. En la madrugada del viernes volverá a activarse unas horas durante la madrugada la alerta roja.

En Riazor, horas antes de la llegada de esa alerta roja, y con la marea baja, la fuerza del mar y la peligrosidad que conllevaba era evidente. Además, todos los accesos a las playas, además del tramo entre las Esclavas y el Playa Club, tenían el acceso cortado.

