De A Coruña al cielo: un escenario único para el eclipse del 12 de agosto

‘A Coruña, CidadEclipse’ es el lema en torno al que gira la campaña turística de la ciudad para este año, que el Concello presentó este miércoles en el stand de Galicia de la Feria Internacional de Turismo Fitur.

La campaña invita a coruñeses y foráneos a mirar al cielo el próximo 12 de agosto desde la ciudad, el punto de Europa desde el que mejor se podrá contemplar un fenómeno que no se repetirá hasta el año 2180, y en torno al que se celebrarán varias actividades culturales y divulgativas a lo largo del año. “El mundo estará muy pendiente de nosotros ese día. Ya están previstos cinco cruceros y dos congresos pendientes, los hoteles tienen un alto número de confirmaciones”, señaló el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el responsable de Turismo fueron los encargados de dar a conocer la programación ante la ausencia de la alcaldesa, Inés Rey, que se encuentra estos días en Córdoba como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del trágico accidente ferroviario de Aldamuz. El arranque de Fitur estuvo marcado por el luto nacional a consecuencia del suceso, lo que obligó a reorganizar el programa de presentaciones y eventos de la feria, y a aplazar la presentación del spot turístico Coruña Vadis, dirigido y protagonizado por Javier Veiga y Xosé A. Touriñán.

Además de escenario excepcional para la contemplación del fenómeno, A Coruña será sede, este año, de dos congresos astronómicos: Third Solar MHD Conference y New Frontiers in Cosmology. Además, habrá charlas y se habilitarán una serie de puntos de observación en el Portiño, Bens y el Monte de San Pedro para disfrutar del acontecimiento, así como otros enclaves repartidos por todos los distritos de la ciudad. Ese día, la Banda Municipal ofrecerá un concierto con un repertorio de bandas sonoras de películas relacionadas con el espacio y habrá una actuación especial de la orquesta Los Satélites.

La programación en torno al eclipse también se trasladará a los centros educativos y cívicos de la ciudad, con una campaña divulgativa sobre el acontecimiento este mes de marzo. “Esperamos cautivar a todas las personas que nos visiten con nuestra cultura de vivir, porque A Coruña no solo se visita, se disfruta. Somos una ciudad creativa, atlántica, capaz de acoger grandes eventos sin perder su esencia”, animó Álvarez.

La red de Museos Científicos, y, en especial, el Planetario de la Casa de las Ciencias, se suman a los escenarios para disfrutar y aprender sobre el acontecimiento con una programación especial y una exposición itinerante. El eclipse también tendrá sus ecos en el comercio local, con una campaña de dinamización apoyada en la imagen gráfica diseñada por el artista coruñés Antón Lezcano.

Aumento de visitantes

El gerente del Consorcio de Turismo aprovechó el acto para hacer balance del músculo turístico de la ciudad a lo largos del año pasado, y destacó un aumento de visitantes del 20% en el caso del turismo extranjero y del 12,8% de visitantes nacionales. También crecieron significativamente las escalas de cruceros, con un 42% más de visitas entre 2023 y 2025. La ocupación hotelera se incrementó un 12,43% en viajeros y un 13,3% en pernoctas. Unos datos que, para Álvaresz, “refuerzan nuestra posición como capital atlántica”. También destacó indicadores como el récord de eventos en el Coliseum, que registró su segunda mejor marca histórica de asistentes, lo que, defiende, lo sitúa como punto relevante del turismo musical, refrendado por los “más de 800.000 personas” que acudieron, el año pasado, a las fiestas de María Pita.