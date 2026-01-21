A Coruña presenta su candidatura para la Red de Ciudades creativas de la Unesco

A Coruña aspira a ser ciudad de cine: el gerente del Consorcio de Turismo, Antón Álvarez, anunció este miércoles la presentación de la candidatura de la ciudad para entrar en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de cine y audiovisual. Lo hizo desde la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra estos días en Madrid, y donde, como cada año, A Coruña dio a conocer su programación turística para este año, que gira en torno al eclipse solar del próximo 12 de agosto. De entrar en la red, la ciudad se convertiría en la primera de Galicia en formar parte.

“José Sellier y su cámara cinematográfica situaron aquí el germen del audiovisual español”, justificó Álvarez tras anunciar la candidatura, que se apoya en el “liderazgo” de A Coruña en el audiovisual, como hogar de grandes productoras y escenario de cine ocasional. “Las calles son el mejor plató, en nuestra urbe se asientan las mejores productoras españolas actuales, con realizadores, actores y actrices acostumbradas a pisar las alfombras rojas nacionales e internacionales, y un sector cultural activo e inquieto”, enumeró Álvarez. Entre los activos que apuntalan la propuesta, citó el Coruña Estudio Inmersivo, una instalación única promovida por la Diputación en la Ciudad de las TIC. “Son instalaciones punteras a nivel mundial, que hizo que las productoras uniesen sus fuerzas para ser referentes absolutos del audiovisual en Galicia en el presente y el futuro”, señaló.

La candidatura, abundó, “no parte de cero”, y contará con la cooperación de administración y sector para hacer sólida la pretensión. “Damos un paso más para sentar las bases de la A Coruña audiovisual que viene, autónoma y con recursos”, concluyó.