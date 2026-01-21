Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenida en A Coruña por el robo de 7.000 euros en joyas

La mujer, de edad avanzada, entró varias veces en un establecimiento de la ronda de Outeiro con el pretexto de adquirir diversas piezas de joyería y, cuando se las enseñaban, aprovechaba momentos de descuido de los dependientes para guardárselas en su bolsillo

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / LOC

RAC

Una mujer ha sido detenida en A Coruña por agentes de la Policía Nacional --del Grupo de Investigación de Distrito Norte-- como presunta autora de un delito de hurto tras el robo de diversas joyas ---anillos, pendientes, gargantillas--- valoradas en 7.000 euros, en una joyería situada en la Ronda de Outeiro.

Los hechos tuvieron lugar en el mes de diciembre de 2025, cuando una mujer de edad avanzada entró en dicho establecimiento, con la excusa de adquirir varias joyas y tras solicitar a la empleada que le mostrara diferentes piezas "aprovechó un momento en el que esta se ausentó del mostrador para introducir alguna de ellas en el interior de su bolsillo" para después abandonar el establecimiento sin realizar compra alguna, según explica la Policía Nacional en una nota informativa en la que añade que "días más tarde, vuelve a acudir a la joyería y, aprovechando que es atendida por otra persona, repite el mismo modus operandi, solicitando de nuevo la exhibición de varias joyas". En distintos momentos de distracción, sustrajo varias piezas, introduciéndolas en su bolsillo, cuando la empleada se alejaba del mostrador.

A principios de este mes de enero, la mujer volvió a acudir al mismo establecimiento y fue reconocida "sin ningún género de dudas --comenta la policía-- por la empleada", que alertó al 091. Agentes uniformados acudieron al lugar para proceder a su identificación y posterior detención como presunta autora de delito de hurto. Las investigaciones posteriores permitieron comprobar que la detenida había vendido en un establecimiento de compraventa las joyas sustraídas, parte de las cuales pudieron ser recuperadas y devueltas a sus propietarios.

