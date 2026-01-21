Un edificio que puedes 'abrazar': así es la casa más estrecha de A Coruña

La arquitectura coruñesa esconde multitud de curiosidades. Si uno se fija bien, puede descubrir numerosos secretos en sus fachadas, como el rostro de la famosa Ofelia de Millais, esculturas de elefantes indios de la buena suerte o azulejos decorativos repletos de cisnes y motivos botánicos.

En ocasiones, sin embargo, lo más sorprendente no está en los detalles estéticos, sino en la propia forma de la infraestructura. Es lo que ocurre en un curioso edificio del casco histórico que se ha hecho popular por sus medidas singulares.

La construcción, ubicada en el número 6 de la calle Tinajas, es tan estrecha que resulta muy fácil pasarla por alto. Y es que puede abarcarse con los brazos extendidos, como bien demuestra en un vídeo el tiktoker Nico Clouston. Se la conoce como Casa do Remo y posee menos de dos metros de ancho, lo que la convierte en la casa más estrecha de A Coruña.

Así es la Casa do Remo, el edificio más estrecho de la ciudad

La Casa do Remo es la única construcción de este tipo que aún pervive en la urbe, aunque su modelo puede encontrarse en otros puntos de Galicia, como Rianxo. Se trataba de infraestructuras pensadas como vivienda de los marineros y se las acabó bautizando por ello de un modo curioso.

"Recibe este nombre porque el ancho de la fachada se corresponde con la dimensión de un remo de trainera", explicaba Clouston en su red social, después de poner a prueba el ancho de la fachada con sus propios brazos.

La casa "lleva más de un siglo en pie", concretamente desde 1920 y cuenta con bajo, tres plantas y cubierta. El más estrecho es el piso inferior, con 1,70 metros de anchura, pero el edificio crece a medida que se sube, alcanzando los dos metros en la parte de arriba.

Para los transeúntes que pasan a diario por delante, supone "una curiosidad" más de la ciudad, aunque pocos saben que es "el edificio más estrecho de toda la urbe". La empresa de arquitectura y urbanismo AEstudio realizó un proyecto para su rehabilitación hace unos años, que incluía un comedor, un baño, un dormitorio, una cocina y un salón desde el que subir a la terraza.

Una casa donde cada centímetro cuenta

Las casas do remo se localizan en varios sitios de Galicia, como en A Praciña de Rianxo o en Viveiro. Debido a la profesión de sus moradores, las viviendas suelen localizarse cerca del mar o de zonas que, en su día, estaban junto a las playas hasta donde tenían que desplazarse los marineros a diario.

Al principio, las infraestructuras no eran tan elevadas, pero fueron ganando en altura con el tiempo para maximizar las posibilidades de la construcción y aportar más espacio operativo a los residentes. Y es que, con una fachada tan estrecha, en ellas contaba cada centímetro. Sobre todo, porque sus habitantes hacían más que vivir en ellas: también guardaban herramientas de trabajo como remos y pequeñas barcas.