El incendio en un garaje en A Coruña que alarmó a los vecinos: "Ha sido una noche espeluznante"

El incendio declarado la noche del lunes en la quinta planta de un garaje subterráneo de la calle Pérez Cepeda de A Coruña dejó una escena que muchos vecinos "no olvidarán fácilmente". El fuego, que afectó a varios vehículos y obligó a cerrar la planta más profunda del aparcamiento, generó una intensa nube de humo, explosiones puntuales y una situación de tensión que se prolongó durante horas. Aunque no hubo víctimas mortales ni heridos graves, al menos una persona tuvo que ser atendida por inhalación de humo. Los daños materiales son importantes, con dos coches quemados y dos decenas dañados.

Emilio, vecino de la zona, resume el sentimiento general con alivio y agradecimiento. "Ha sido una noche espeluznante. Gracias que no hubo pérdidas humanas, solo materiales. El comportamiento de los bomberos y de la policía fue de diez. Con lo que podía haber pasado aquí… podía haber sido una catástrofe total", explica. Recuerda que el garaje cuenta con varias plantas y un gran número de plazas. "En total puede haber unos 150 coches. No es una zona de coches contra una pared, sino de coche contra coche. Eso hace que el riesgo sea mucho mayor".

Vehículos afectados por un incendio en un garaje de la calle Pérez Cepeda de A Coruña. / Bombeiros A Coruña

Su testimonio también deja ver las dos caras que afloran en situaciones límite. "Era una situación muy desagradable. Pedí voluntarios para ir piso por piso y ayudar a bajar a la gente. Hubo quien dijo que no bajaba, pero también dos chicos que se vinieron conmigo. Fuimos sacando a los vecinos uno a uno. Aquello podía ser una ratonera. No se podía ni respirar". Emilio asegura que uno de los residentes acabó en el hospital y que él mismo terminó con la garganta muy irritada por el humo. "Ahora mismo tengo la garganta destrozada, después de no dormir nada en toda la noche", añade.

Los bomberos informan de que "una vez localizado [el incendio] se procedió al control y extinción, viéndose afectados totalmente dos vehículos y varios mas afectados por calor. Toda la planta quedó seriamente afectada por humos y gases del incendio, así como todos los automóviles estacionados en la misma. Fue necesario aplicar ventilación forzada par evacuar humos y gases calientes".

"Bajé a tirar la basura, vi el humo y llamé"

Alfonso Solís, otro de los afectados, fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. "Bajé a tirar la basura, vi el humo y llamé. Justo pasó una patrulla de la Policía Nacional", relata. Su coche no estaba en la planta más afectada, pero sí en la menos cuatro, también llena de humo. "Por la noche no lo pude sacar. Esta mañana nos recomendaron avisar primero al seguro y bajar con mascarilla. La planta cinco creo que es siniestro total y la menos cuatro está muy cargada". Durante la noche escuchó varias explosiones: "Supongo que serían cristales o algún neumático. La verdad es que daba miedo". Alfonso reconoce que la falta de información fue una constante. "Sabemos que la planta menos cinco está cerrada y que no se puede bajar porque hay gases tóxicos". La policía científica se desplazó al lugar para investigar el origen del incendio, que todavía no está confirmado de manera oficial.

Un vehículo accede al garaje de la calle Pérez Cepeda donde un incendio calcinó anoche dos turismos. / Casteleiro

Paulo Sampayo vive en la zona y tenía su coche aparcado en el garaje, una planta más arriba de donde se originó el incendio. "Un amigo me llamó por la noche y me dijo que ardía el garaje en la menos cuatro y la menos cinco. Yo tengo un coche eléctrico y al principio hubo comentarios, pero los bomberos dijeron que el foco estaba en la quinta planta subterránea y me quedé algo más tranquilo", explica. No pudo sacar el vehículo hasta la mañana siguiente. "Estaba gris, negro. Fui a lavarlo, pero ahora lo dejé fuera, aun así el coche sigue oliendo a quemado. En el garaje el olor es muy fuerte y hay carteles avisando de toxicidad".

"No sabemos cuándo podrá volver a funcionar con normalidad"

Desde la administración del edificio, Isabel confirma que la noche fue larga y cargada de incertidumbre. "Bomberos y policía estuvieron intentando localizar y apagar el fuego. No sabemos mucho más. Tiene que venir la policía científica y, cuando tengan claro el origen, nos informarán a todos". Por ahora, la planta en donde se provocó el incidente permanece cerrada y el resto del garaje se usa con restricciones. "No sabemos cuándo podrá volver a funcionar con normalidad. Harán falta varias revisiones", señala.

El incendio también alteró la vida del entorno. Josep, vecino de un edificio cercano, recuerda que la calle estuvo cortada y llena de mangueras. "Había camiones de bomberos, patrullas y un ruido constante, como de un generador. Mucha gente se acercó por curiosidad". Nacho Casteleiro, que vive enfrente, coincide. "No se veía el fuego, pero sí todo el despliegue. La gente estaba expectante". Entre los residentes del propio edificio, una vecina del séptimo piso explica que se enteró por una llamada de otro vecino. "Yo veía humo negro desde fuera y no sabía de dónde venía. Al final supimos que no era un coche eléctrico. Dos coches quedaron calcinados". A última hora de la noche, los bomberos seguían trabajando y la sensación general era de preocupación, pero también de alivio por haber evitado una tragedia mayor.

Mientras la investigación avanza y los vecinos esperan "poder acceder con seguridad a sus plazas" y evaluar los daños, el incendio deja la imagen de una noche marcada por "el miedo".