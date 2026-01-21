Inside, con tienda en A Coruña, entra en concurso de acreedores

La cadena de moda Inside, con una tienda en la ciudad de A Coruña, al comienzo de la calle Real, ha entrado en concurso voluntario de acreedores. Su propietaria, Liwe Española, ha presentado la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, después de que en noviembre se le negara la homologación del plan de reestructuración que había planteado.

Según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el consejo de administración optó por esta vía tras quedar, a su juicio, en una «situación de desamparo», con el objetivo de salvaguardar la continuidad del negocio y la viabilidad del proyecto. La compañía recuerda que su plan contaba con el respaldo de entidades como CaixaBank, Caja Rural Central y Caja Rural Granada, que concentran aproximadamente la mitad de la deuda bancaria, así como con un informe favorable de Auren, el experto en reestructuración designado por el juzgado.

En Galicia, Inside cuenta con diez tiendas: dos en la provincia de A Coruña (A Coruña y Carballo), cuatro en Pontevedra (Pontevedra, Lalín, Ribeira y Vilagarcía), tres en Lugo (Viveiro, Vilalba y Monforte) y una en Ourense (O Barco). La tienda coruñesa, situada en la calle Real, es una de las más visibles de la marca en la comunidad.

Ordenar la deuda

Liwe defiende que el concurso es el mecanismo legal necesario para ordenar la deuda financiera y acelerar un acuerdo con las entidades acreedoras mediante un convenio «en el menor plazo posible». En paralelo, asegura que la situación no afecta a proveedores ni a acreedores comerciales, con los que afirma estar al día en los pagos, salvo «muy pequeñas excepciones». También sostiene que no mantiene deudas impagadas con la Administración y que los importes pendientes con Hacienda aún no han vencido. La empresa añade que está al corriente del abono de las nóminas.