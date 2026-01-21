Un investigador de la UDC, premiado por su trabajo en construcción naval
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) concedió un accésit en los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC al investigador Javier Pernas, del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (Citeni) del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC).
El reconocimiento distingue, en la categoría de Ciencias Técnicas, una línea de investigación orientada a mejorar la planificación y organización de la construcción naval. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de enero en el Pazo de San Roque de Santiago de Compostela, coincidiendo con la apertura del curso académico de la RAGC.
«Construir un buque es como montar un gigantesco rompecabezas de Lego con piezas de acero de cientos de toneladas», explica Pernas. «Cada bloque debe fabricarse, almacenarse y ensamblarse en un orden preciso», añade.
