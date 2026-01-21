MEGA, el museo de Estrella Galicia, estrena 2026 con nueva programación tras recibir 58.000 visitas en el último año

El Museo de Estrella Galicia, MEGA, reabre sus puertas este viernes 23 de enero para iniciar su actividad de 2026 con una nueva temporada de visitas y #PlanazosMEGA "y con el buen sabor de boca del exitoso balance de cifras alcanzadas en 2025", según destacan los responsables de la cervecera coruñesa, que subrayan el récord histórico de 58.000 entradas vendidas durante 2025, la cifra más alta de visitantes desde que abriera sus puertas en 2019. Destacan que con casi 10.000 visitas en agosto pasado, MEGA figura entre los museos más visitados de A Coruña.

El balance de visitantes de 2025 incide en "el interés y la proyección internacional del Museo de Estrella Galicia", que --según destacan-- se refleja en los datos de procedencia del público extranjero, con asistentes que llegan --por orden de afluencia-- desde países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Portugal. Entre las experiencias que MEGA oferta, además del recorrido por sus instalaciones, la que mayor demanda generó durante 2025 fue el programa de visitas con tiraje y maridaje, ya sea de quesos, de embutidos o de conservas. Además, al margen de las visitas regulares, Mega acogió un total de 15 eventos singulares que aunaron cultura y gastronomía y que lograron agotar localidades .

Los responsables de MEGA destacan que el museo cuenta en su programación con citas "de culto" como la actividad denominada Ancestrales para conmemorar el Samaín, o el Carnaval en MEGA y la celebración del Oktoberfest, además de sus sesiones periódicas ‘Beercraft’ de la mano de los mejores cerveceros artesanales de España, junto con otras citas para amantes de la cultura cervecera, como maridajes, conciertos o el novedoso ‘Brunch navideño’.

Entre los #PlanazosMEGA’ de 2025, el museo destaca el concierto de Clarence Bekker Band, Carnaval en MEGA, San Patricio, la Sesión Beercraft Tyris, The Secret Investment en concierto, la sesión Beercraft Sevebrau, el Orgullo Friki --con la participación de la pianista, compositora y streamer Elesky--, el aniversario de MEGA, las visitas teatralizadas por el Día de la Cerveza, la Cena Historia de A Coruña, el Oktoberfest, el Maridaje Ancestral, el concierto de Koko-Jean & The Tonics y Brunch navideño .

Anuncian que MEGA dará a conocer "muy pronto" su programación para 2026, de la que ya se conoce la primera cita: el Carnaval MEGA, que se celebrará en la velada del viernes 13 de febrero.

'Entroido' en Mega

El Museo de Estrella Galicia calienta motores para preparar una de sus citas estrella: el Carnaval MEGA. Será el viernes 13 de febrero, a partir de las 21.00h, en la Sala de Degustación del museo. Diversión, sabores únicos, un concurso de disfraces y sorpresas serán las claves de esta celebración en la que Terra Food se encargará de preparar el menú de la noche, con la degustación de cinco platos que maridarán con una "selección sorpresa de cervezas de la casa". Las entradas ya están ya disponibles en la página web de MEGA: www.mundoestrellagalicia.es.

MEGA propone a los asistentes que acudan disfrazados al museo para participar en un concurso en el que se premiará el atuendo más original.