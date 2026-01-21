Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La negociación del convenio del textil, que afecta a 2.500 trabajadores de A Coruña, se atasca, pese a que las posturas están cercanas

Para la CIG, tanto la propuesta empresarial como la de CCOO y Fetico «están moi por debaixo» de lo que rige en la provincia de A Coruña

Trabajadoras de A Coruña, durante la última huelga. | Casteleiro

Manolo Rodríguez

A Coruña

La tercera reunión de la mesa estatal de ARTE para negociar el convenio del comercio textil se cerró este martes sin avances, según han apuntado fuentes de los sindicatos y de la patronal que agrupa a cadenas como Inditex, Mango, H&M o Primark.

Durante la reunión, los representantes de ARTE analizaron las propuestas de CCOO y Fetico, que son muy similares. Aunque ARTE reconoció que las posiciones están próximas, rechazó las propuestas sindicales. La mesa se volverá a reunir el 4 de febrero.

Desde la patronal, se trasladó un mensaje de continuidad. En un comunicado, señaló que se aportaron valoraciones a las últimas propuestas sindicales y reafirmó su compromiso para cerrar el primer convenio estatal.

Para la CIG, tanto la propuesta empresarial como la de CCOO y Fetico «están moi por debaixo» de lo que rige en la provincia de A Coruña. La portavoz del sindicato nacionalista Lucía Domínguez defendió la prevalencia de los convenios provinciales y advirtió de que, tras dos años y medio de negociación y 17 reuniones, pedirán el fin del proceso si no hay cambios.

El conflicto tiene especial impacto en A Coruña, donde caducó el pasado 31 de diciembre el convenio provincial del comercio vario, que afecta a 40 empresas y 2.500 trabajadores. CIG y UGT defienden su mantenimiento por considerarlo más beneficioso, frente a la apuesta de CCOO por un marco estatal para evitar desigualdades. UGT alerta de que un convenio estatal podría suponer pérdidas de 3.000 euros anuales para parte de la plantilla y pondría en riesgo pluses salariales. ARTE sostiene que su propuesta garantiza subidas del 3% anual, salarios mínimos de 18.800 euros y una jornada de 1.750 horas para los próximos años.

