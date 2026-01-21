La negociación del convenio del textil, que afecta a 2.500 trabajadores de A Coruña, se atasca, pese a que las posturas están cercanas

La tercera reunión de la mesa estatal de ARTE para negociar el convenio del comercio textil se cerró este martes sin avances, según han apuntado fuentes de los sindicatos y de la patronal que agrupa a cadenas como Inditex, Mango, H&M o Primark.

Durante la reunión, los representantes de ARTE analizaron las propuestas de CCOO y Fetico, que son muy similares. Aunque ARTE reconoció que las posiciones están próximas, rechazó las propuestas sindicales. La mesa se volverá a reunir el 4 de febrero.

Desde la patronal, se trasladó un mensaje de continuidad. En un comunicado, señaló que se aportaron valoraciones a las últimas propuestas sindicales y reafirmó su compromiso para cerrar el primer convenio estatal.

Para la CIG, tanto la propuesta empresarial como la de CCOO y Fetico «están moi por debaixo» de lo que rige en la provincia de A Coruña. La portavoz del sindicato nacionalista Lucía Domínguez defendió la prevalencia de los convenios provinciales y advirtió de que, tras dos años y medio de negociación y 17 reuniones, pedirán el fin del proceso si no hay cambios.

El conflicto tiene especial impacto en A Coruña, donde caducó el pasado 31 de diciembre el convenio provincial del comercio vario, que afecta a 40 empresas y 2.500 trabajadores. CIG y UGT defienden su mantenimiento por considerarlo más beneficioso, frente a la apuesta de CCOO por un marco estatal para evitar desigualdades. UGT alerta de que un convenio estatal podría suponer pérdidas de 3.000 euros anuales para parte de la plantilla y pondría en riesgo pluses salariales. ARTE sostiene que su propuesta garantiza subidas del 3% anual, salarios mínimos de 18.800 euros y una jornada de 1.750 horas para los próximos años.