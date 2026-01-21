La Policía Local de A Coruña activa una nueva campaña de control de bicicletas y patinetes

El Concello de A Coruña, a través de la Policía Local, activa desde este miércoles una nueva campaña de control específica dirigida a las personas usuarias de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos. El objetivo es reforzar la convivencia en los espacios públicos y prevenir conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

Durante el año 2025 se registraron en la ciudad 24 accidentes con implicación de VMP, de los cuales 21 fueron con víctimas y 3 de tipo atropello, uno de ellos en zona de acera peatonal. Además, en controles preventivos sin accidente previo, la Policía Local detectó 4 positivos en pruebas de alcoholemia y 4 en test de drogas. Asimismo, se tramitaron 247 denuncias por infracciones relacionadas con la circulación de estos vehículos.

La campaña incluirá controles específicos en los principales puntos de circulación, con un foco especial en prácticas como circular por zonas peatonales, llevar auriculares, manipular el móvil durante la conducción o superar el número permitido de personas por vehículo. También se vigilará el consumo de sustancias incompatibles con una conducción segura.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, señala que A Coruña vive "un cambio en el modelo de movilidad de la ciudad, con cada vez más personas haciendo uso de bicicletas y patinetes”, por lo que el papel del Concello es "acompañar ese cambio fomentando un uso responsable y seguro". "No se trata de sancionar, sino de proteger e informar”, añade.

Esta nueva campaña tendrá una duración inicial de dos semanas, con opción de ampliarse en función de los resultados y de la respuesta ciudadana.