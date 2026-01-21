El PP culpa a la alcaldesa de la marcha de jóvenes de A Coruña
La responsabiliza de la falta de viviendas y de empleo de calidad en la ciudad
Justifica la construcción de pisos para jóvenes por la Xunta por esta carencia
La construcción por la Xunta de 166 viviendas y 150 alojamientos compartidos, todos ellos para jóvenes, además de una residencia juvenil con 150 plazas, es consecuencia, para el Partido Popular, de “la falta de vivienda o empleo de calidad”, según el portavoz municipal de la formación, Miguel Lorenzo, quien asegura que desde que Inés Rey es alcaldesa “16.000 jóvenes se han ido de A Coruña”.
La puesta en marcha de ese proyecto autonómico, que comenzará a construirse a partir de 2028 según la convocatoria del concurso de ideas lanzado, se debe, según Lorenzo, a que “Alfonso Rueda es, una vez más, sensible con las necesidades de la ciudad”.
“No podemos dejar que nuestros jóvenes se marchen porque es hipotecar el futuro de la ciudad”, señaló el portavoz del PP, quien expresó su “compromiso” si es alcalde para “potenciar la captación y la retención de talento joven, tanto de los que residen en A Coruña, como de los que han emigrado por motivos laborales o de vivienda y necesitan unas condiciones para retornar a trabajar o emprender en la ciudad”.
