Previsión del tiempo en A Coruña

Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo.

Un joven practicando surf con la ciudad de A Coruña al fondo. / Carlos Pardellas

RAC

Un frente activo atraviesa este jueves la Comunidad durante la segunda mitad del día, de modo que se espera una mañana de intervalos nubosos con algunos chubascos aislados y una tarde que será desapacible, con lluvias más frecuentes e intensas en el sur y oeste. Hay aviso amarillo en A Coruña por fuertes rachas de viento que podrán llegar a los 80 km/h. La predicción de MeteoGalicia refleja que la cota de nieve bajará alrededor de los 600-700 metros al final de la jornada. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso: los termómetros marcarán mínimas de 5 grados y máximas de 11. La alerta roja en el nivel se rebajará a naranja a partir de las seis de la mañana, cuando se esperan olas de hasta 8 metros de altura que pasarán a los seis durante la tarde.

Viernes 23

El litoral de A Coruña volverá a estar el viernes en alerta roja por peligro extraordinario, con olas de hasta nueve metros y viento de fuerza 8 que podrá alcanzar los 74 km/h. En zonas del interior de A Coruña también estará activado un aviso amarillo por nevadas. Los cielos seguirán cubiertos y con precipitaciones, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 5 los 11 grados.

Sábado 24

Continuarán los cielos cubiertos y las lluvias de carácter tormentoso. Los termómetros no experimentarán cambios significativos, con mínimas de 5 y máximas de 11 grados.

Domingo 25

Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con lluvias débiles. Los termómetros se moverán entre los 8 y los 14 grados.

Lunes 26

Aumentará la nubosidad y continuarán las precipitaciones. Los termómetros irán de los 7 a los 15 grados.

Martes 27

Seguirán los cielos cubiertos con chubascos y temperaturas de entre 7 y 13 grados.

Miércoles 28

Se esperan intervalos de nubes y claros, con lluvia débil. Los termómetros oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 12 de máxima.

Jueves 29

Aumentará la nubosidad y continuarán las precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 15 grados.

Viernes 30

Las nubes de la mañana darán paso a la apertura de algún claro por la tarde. Habrá lluvias débiles y temperaturas que irán de los 10 a los 14 grados.

Sábado 31

Los cielos estarán mayormente nublados, con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12 grados.

Domingo 1

Seguirán los cielos nublados, con chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 13 grados.

Lunes 2

Continuarán los cielos nublados y con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 12 grados

Martes 3

Los cielos estarán cubiertos y se mantendrán los chubascos. Los termómetros irán de los 7 a los 15 grados.

