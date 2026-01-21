Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
Un frente activo atraviesa este jueves la Comunidad durante la segunda mitad del día, de modo que se espera una mañana de intervalos nubosos con algunos chubascos aislados y una tarde que será desapacible, con lluvias más frecuentes e intensas en el sur y oeste. Hay aviso amarillo en A Coruña por fuertes rachas de viento que podrán llegar a los 80 km/h. La predicción de MeteoGalicia refleja que la cota de nieve bajará alrededor de los 600-700 metros al final de la jornada. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso: los termómetros marcarán mínimas de 5 grados y máximas de 11. La alerta roja en el nivel se rebajará a naranja a partir de las seis de la mañana, cuando se esperan olas de hasta 8 metros de altura que pasarán a los seis durante la tarde.
Viernes 23
El litoral de A Coruña volverá a estar el viernes en alerta roja por peligro extraordinario, con olas de hasta nueve metros y viento de fuerza 8 que podrá alcanzar los 74 km/h. En zonas del interior de A Coruña también estará activado un aviso amarillo por nevadas. Los cielos seguirán cubiertos y con precipitaciones, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 5 los 11 grados.
Sábado 24
Continuarán los cielos cubiertos y las lluvias de carácter tormentoso. Los termómetros no experimentarán cambios significativos, con mínimas de 5 y máximas de 11 grados.
Domingo 25
Se esperan intervalos de nubes y claros, todavía con lluvias débiles. Los termómetros se moverán entre los 8 y los 14 grados.
Lunes 26
Aumentará la nubosidad y continuarán las precipitaciones. Los termómetros irán de los 7 a los 15 grados.
Martes 27
Seguirán los cielos cubiertos con chubascos y temperaturas de entre 7 y 13 grados.
Miércoles 28
Se esperan intervalos de nubes y claros, con lluvia débil. Los termómetros oscilarán entre los 4 grados de mínima y los 12 de máxima.
Jueves 29
Aumentará la nubosidad y continuarán las precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 15 grados.
Viernes 30
Las nubes de la mañana darán paso a la apertura de algún claro por la tarde. Habrá lluvias débiles y temperaturas que irán de los 10 a los 14 grados.
Sábado 31
Los cielos estarán mayormente nublados, con precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 12 grados.
Domingo 1
Seguirán los cielos nublados, con chubascos. Los termómetros marcarán mínimas de 9 y máximas de 13 grados.
Lunes 2
Continuarán los cielos nublados y con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 6 y los 12 grados
Martes 3
Los cielos estarán cubiertos y se mantendrán los chubascos. Los termómetros irán de los 7 a los 15 grados.
