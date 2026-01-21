Hoy en directo (12.30h)
Un tráiler queda atascado en As Xubias y causa daños en casas del lugar
Ha ocurrido alrededor de las 06.50h y el vehículo lleva horas atravesado en el mismo sitio
Un tráiler ha quedado atascado hoy en el acceso a As Xubias y ha causado daños en varias casas del lugar, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 06.50 horas, a la altura del bar A Toquera, según informa el 092, y pasdadas las 11.00 horas el vehículo sigue atascado en el mismo lugar a la espera de una alternativa para su retirada. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y también de los Bomberos de A Coruña.
*En ampliación
