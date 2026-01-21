Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler de coches por horas en A CoruñaA Maestranza, de suelo público a viviendas de lujoA Coruña, ciudad gallega que mejor superó el bache del CovidCuando Dépor y Racing firmaron un traspaso tipo NBA
instagramlinkedin

Un tráiler queda atascado en As Xubias y causa daños en casas del lugar

Ha ocurrido alrededor de las 06.50h y el vehículo lleva horas atravesado en el mismo sitio

Tráiler atascado en As Xubias

Tráiler atascado en As Xubias

Casteleiro

Sandra Abad

Un tráiler ha quedado atascado hoy en el acceso a As Xubias y ha causado daños en varias casas del lugar, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 06.50 horas, a la altura del bar A Toquera, según informa el 092, y pasdadas las 11.00 horas el vehículo sigue atascado en el mismo lugar a la espera de una alternativa para su retirada. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y también de los Bomberos de A Coruña.

*En ampliación

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
  2. El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
  3. ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
  4. Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
  5. Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
  6. Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
  7. Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
  8. La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias

A Coruña lleva a Fitur su firmamento con el eclipse del 12 de agosto

A Coruña lleva a Fitur su firmamento con el eclipse del 12 de agosto

MEGA estrena 2026 con nueva programación tras recibir 58.000 visitas en 2025

MEGA estrena 2026 con nueva programación tras recibir 58.000 visitas en 2025

1956, el año en el que Agnès Varda fotografió A Coruña

Un tráiler queda atascado en As Xubias y causa daños en casas del lugar

Un tráiler queda atascado en As Xubias y causa daños en casas del lugar

Un incendio en un garaje de calle Pérez Cepeda calcina dos coches y alarma a los vecinos

Un incendio en un garaje de calle Pérez Cepeda calcina dos coches y alarma a los vecinos

Inside, con tienda en A Coruña, entra en concurso de acreedores

El auge económico de A Coruña deja atrás a los trabajadores: la subida de los salarios es la mitad que la del PIB

El auge económico de A Coruña deja atrás a los trabajadores: la subida de los salarios es la mitad que la del PIB

Los jóvenes de la Escuela Pablo Picasso dejan huella en el diseño coruñés: "Los ponentes que vienen se quedan impresionados"

Los jóvenes de la Escuela Pablo Picasso dejan huella en el diseño coruñés: "Los ponentes que vienen se quedan impresionados"
Tracking Pixel Contents