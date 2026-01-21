Los tres detenidos en A Coruña y Arteixo en la macrooperación contra el narcotráfico del martes entran prisión sin finanza

La Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron este martes registros y entradas en varios puntos de Galicia, entre ellos A Coruña y Arteixo, dentro de una operación contra el crimen organizado y el narcotráfico que también incluyó actuaciones en Ferrol y O Salnés. En A Coruña hubo dos arrestados, y otra persona en Arteixo, a lo que se suma un detenido en Ferrol que, según fuentes judiciales, "quedó en libertad en dependencias policiales". La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de A Coruña, plaza 6, que lleva la investigación, decretó este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de los otros tres detenidos. La magistrada ya había decretado el domingo las mismas medidas para otro detenido que pasó a disposición judicial en A Coruña, si bien la detención fue previa a la operación del martes.

Los cinco arrestados en la provincia de A Coruña, siempre según fuentes judiciales, "están investigados por un delito de tráfico de drogas". El martes también se detuvo a tres personas durante la misma operación en la provincia de Pontevedra, todos ellos en la comarca de O Salnés, y el mediodía de este miércoles todavía no habían pasado a disposición judicial, aunque se espera que lo hagan a lo largo del día.

Según ha podido confirmar este diario, durante la intervención de este martes hubo despliegue policial, al menos, en la calle coruñesa Emilia Pardo Bazán, en el Ensanche, y la vía Buenavista, en el barrio de Os Castros, además de en la comarca. Desde la Guardia Civil señalan que en la operación, además de este cuerpo y el 091, participa Vigilancia Aduanera, y "va desde A Coruña hasta la comarca de O Salnes". En Arteixo se intervinieron dos vehículos, marcados por perros para la detección de drogas, para que sean inspeccionados por la científica. El grueso de la operación corrióa cargo de las unidades de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (Udyco). En esta intervención, según fuentes conocedoras, participaron las tres secciones de la unidad en Galicia: A Coruña, Pontevedra y Vigo.