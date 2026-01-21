Un vehículo derriba un semáforo en el entorno de la plaza de Lugo de A Coruña
El turismo de grandes dimensiones estaba maniobrando para aparcar cuando tocó la señal luminosa
Un vehículo, mientras maniobraba para aparcar, ha derribado un semáforo en la calle Teresa Herrera en su cruce con la calle Betanzos del entorno de la plaza de Lugo.
Según informa la sala de pantallas de la Policía Local de A Coruña, los semáforos del cruce siguen funcionando con normalidad y ya se ha dado aviso a los técnicos de mantenimiento municipales para devolver la señal luminosa a su estado original.
Este coche, un Toyota de grandes dimensiones, se encontraba aparcando en la plaza más próxima al paso de peatones cuando tocó el farol y este cayó al suelo.
Un tráiler en As Xubias
Esta no es la única incidencia de esta mañana en A Coruña. Un tráiler ha quedado atascado hoy en el acceso a As Xubias y ha causado daños en varias casas del lugar, según informa la Policía Local de A Coruña. El incidente ha ocurrido esta mañana alrededor de las 06.50 horas, a la altura del bar A Toquera, según informa el 092, y pasadas las 11.00 horas el vehículo sigue atascado en el mismo lugar a la espera de una alternativa para su retirada. Al lugar han acudido efectivos de la Policía Local y también de los Bomberos de A Coruña.
