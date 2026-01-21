Si no lo leo no lo creo
El viaje en taxi de Luis Tosar
Antón Peruleiro
Cuando la taxista Ani inició su jornada laboral por las calles de A Coruña no esperaba acabarla con un selfie en su móvil con Luis Tosar. El actor fue uno de los muchos clientes de la jornada, pero este marcó huella. Así lo contó en sus redes sociales, en las que compartió la fotografía. «Uno de los grandes maestros del cine español ha elegido viajar con el mejor taxi de A Coruña», escribió la conductora, feliz por esta sorpresa.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias