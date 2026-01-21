Cuando la taxista Ani inició su jornada laboral por las calles de A Coruña no esperaba acabarla con un selfie en su móvil con Luis Tosar. El actor fue uno de los muchos clientes de la jornada, pero este marcó huella. Así lo contó en sus redes sociales, en las que compartió la fotografía. «Uno de los grandes maestros del cine español ha elegido viajar con el mejor taxi de A Coruña», escribió la conductora, feliz por esta sorpresa.

El viaje en taxi de Luis Tosar