A Coruña en FiturTestimonios de vecinos tras el incendio de un garajeLa riqueza en A Coruña crece el doble que los salariosAsí avanza la investigación del accidente ferroviario en CórdobaAlerta por temporal en A Coruña
El viaje en taxi de Luis Tosar

Ani Voinea con Luis Tosar en su publicación de Facebook.

Ani Voinea con Luis Tosar en su publicación de Facebook. / LOC

Antón Peruleiro

Cuando la taxista Ani inició su jornada laboral por las calles de A Coruña no esperaba acabarla con un selfie en su móvil con Luis Tosar. El actor fue uno de los muchos clientes de la jornada, pero este marcó huella. Así lo contó en sus redes sociales, en las que compartió la fotografía. «Uno de los grandes maestros del cine español ha elegido viajar con el mejor taxi de A Coruña», escribió la conductora, feliz por esta sorpresa.

HM Modelo escala nueve puestos en el ranking Merco Salud 2025

Si no lo leo no lo creo: El viaje en taxi de Luis Tosar

La Fundación María José Jove y Russula renuevan su alianza para impulsar la inclusión social

El PP culpa a la alcaldesa de la marcha de jóvenes de A Coruña

Un investigador de la UDC, premiado por su trabajo en construcción naval

Empleadas del hogar de A Coruña alzan la voz ante abusos sexuales: "Nos sentimos desprotegidas"

Un tráiler queda atascado en As Xubias y causa daños en casas del lugar
