Adaceco completa la financiación de su centro de día con 300.000 euros de la Diputación

El sueño de Adaceco está cada vez más cerca. Las obras para levantar el que será su nuevo centro integral de atención al daño cerebral en Eirís avanzan a buen ritmo. Así lo acreditó el presidente de la entidad, Juan Luis Delgado, en una visita a los trabajos este jueves, en la que estuvo acompañado por la alcaldesa, Inés Rey, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, o el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, entre otras autoridades.Tal y como confirmó el responsable de Adaceco, "la obra tienen que estar terminada el 31 de marzo" de este año. "A partir de ahí, después de todas las licencias, la previsión es que esté funcionando en agosto o julio", avanzó Delgado.

La financiación del proyecto, una de las grandes preocupaciones de la entidad, que tuvo que pedir un crédito de más de un millón para completar el presupuesto de la obra --la otra mitad fue aportado por los trabajadores de Inditex-- es otro horizonte que se va despejando: el presidente provincial anunció que "aminorará" la carga presupuestaria que debe afrontar la entidad con un aporte de 300.000 euros; una cuantía que Adaceco había solicitado al organismo provincial. "La Diputación está implicada en el proyecto, la aportación concreta lo que para nosotros es un pilar básico de la gestión diaria, como es la protección social", señaló González Formoso.

Visita institucional al Centro Integral de Atención al Daño Cerebral de Adaceco que se construye en Eirís. / Carlos Pardellas

El presidente de Adaceco, que hace unos meses hacía público su temor a que el volumen del crédito comprometiese la viabilidad de la entidad, se mostró ahora optimista a la hora de afrontar los pagos. "Según nuestro plan de viabilidad, si se cumplen todas las hipótesis, vamos a ir adelante y no vamos a tener ningún problema. Todas las ayudas serán bienvenidas. Si se desvía alguno de los parámetros, podemos tener problemas", señaló. Además del millón aportado por los trabajadores de Inditex, los fondos propios de la entidad y esta ayuda provincial, el proyecto cuenta con 185.000 euros aportados por la Xunta. "Esperamos que este centro sea una referencia del daño cerebral en la provincia de A Coruña. En un área de mil metros de radio vamos a tener una zona de agudos en el Chuac, una para personas mayores y el centro de daño cerebral", detalló Delgado.

La alcaldesa, Inés Rey, también quiso elogiar los avances en los trabajos. "Hay sueños que parecen inalcanzables y que al final van a ser realidad. Recuerdo cuando asignamos la parcela, cuando no había nada, para que Adaceco pudiese construir el centro. Lo que nos queda es reconocer el trabajo de la asociación para conseguir un centro adaptado a sus necesidades", señaló.