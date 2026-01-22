El BNG exige saber cuándo se adjudicarán las viviendas municipales de Pontejos
Destaca que en verano quedó descubierta la fachada y reclama conocer si terminó la obra de reforma
El Concello afirma que prepara una "propuesta específica" para estos pisos
A Coruña
La falta de noticias sobre el edificio municipal de la calle Marqués de Pontejos que albergará cinco viviendas de alquiler social lleva al BNG a presentar preguntas por escrito al Gobierno local en las que solicita saber si las obras de reforma del inmueble han terminado y en qué fase se encuentra la redacción de las bases para la adjudicación de los pisos. El Ejecutivo municipal informó a este periódico que está “trabajando en una propuesta específica para esas viviendas” y que la dará a conocer “pronto”. Los nacionalistas recuerdan que la fachada quedó al descubierto el pasado verano y reclaman saber si el Concello recepcionó la obra.
