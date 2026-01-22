Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG exige saber cuándo se adjudicarán las viviendas municipales de Pontejos

Destaca que en verano quedó descubierta la fachada y reclama conocer si terminó la obra de reforma

El Concello afirma que prepara una "propuesta específica" para estos pisos

Edificio municipal de la calle Marqués de Pontejos.

Edificio municipal de la calle Marqués de Pontejos. / Iago López

José Manuel Gutiérrez

A Coruña

La falta de noticias sobre el edificio municipal de la calle Marqués de Pontejos que albergará cinco viviendas de alquiler social lleva al BNG a presentar preguntas por escrito al Gobierno local en las que solicita saber si las obras de reforma del inmueble han terminado y en qué fase se encuentra la redacción de las bases para la adjudicación de los pisos. El Ejecutivo municipal informó a este periódico que está “trabajando en una propuesta específica para esas viviendas” y que la dará a conocer “pronto”. Los nacionalistas recuerdan que la fachada quedó al descubierto el pasado verano y reclaman saber si el Concello recepcionó la obra.

