La cantante Sara Merso presentará su primer disco en la Sala Garufa de A Coruña el próximo viernes

Ya puede escucharse en plataformas digitales el primer adelanto de su EP, Diamonds

Sara Merso, en una fotografía promocional

Sara Merso, en una fotografía promocional

Alberto Rivera

A Coruña

Tras más de 15 años sobre los escenarios, la cantante Sara Merso presentará su primer disco, , en solitario. En este debut reivindica un trabajo que, tal y como describe, "apuesta por lo orgánico, la emoción y la verdad de la música". se presentará el directo el viernes 30 de enero (22.00 horas) en la sala Garufa Club de A Coruña. Las entradas están a la venta en woutick.com y en taquilla el día del concierto a un precio de 18,70 euros.

En este disco mezclará soul, jazz, folk americano y blues, que se entrelazan con destellos de gospel, pop, rock, latin jazz y sonoridades mediterráneas en un álbum de siete temas que "huye de etiquetas y modas para poner el foco en la emoción y el relato". El EP, que verá a la luz en los próximos días, ha contado con Rubén Montes al frente del sonido y las mezclas.

El primer adelanto del disco, Diamonds, ya puede escucharse en plataformas digitales y sirve como carta de presentación de un trabajo que, según relatan, "reivindica lo humano frente a la era de la inteligencia artificial". Fire, el segundo single, se avanzará la próxima semana antes de la puesta de largo del proyecto.

La banda que acompañará a Sara Merso en el Garufa Club está formada por Irene Añón e Iseo Agilda a los coros, el piano de Iago Mouriño, Rubén Deschamps a la guitarra, Octavio Vargas en el bajo y la batería de Bruno Couceiro. Pablo Añón, además de tocar vientos, firma los arreglos, la dirección y la producción musical del disco. En el álbum colaboran también Iria Porras (corno inglés) y Carmen Rey, Ángeles Dorrio, Julietta Barro, Lucía Souto y Alba Breijo en los coros.





