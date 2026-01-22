Las consecuencias de que los salarios de A Coruña hayan subido menos que la inflación: perjudica al crecimiento y dificulta tener vivienda

La pujanza económica de A Coruña, la ciudad de Galicia que mejor superó el bache del covid, no ha llegado a las nóminas de los trabajadores. Entre 2012 y 2023 el PIB por vecino subió un 49%, y el sueldo medio por hora apenas un 17%, por debajo de la inflación, del 20,8%. Los sindicatos coruñeses coinciden en denunciar que los empleados de la ciudad están perdiendo poder en la economía, en favor del capital, es decir, los propietarios. Una evaluación que respalda el decano de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, Jesús Vázquez Forno, que explica que este desfase es cada vez mayor, empeora el problema de la vivienda y va en contra del propio crecimiento económico.

«El capital ha ido ganando terreno en cuanto a peso en la economía, como consecuencia de la concentración de poder en forma de cárteles, o la llegada de los cada vez más potentes fondos de inversión», señala este economista y profesor de la Universidade da Coruña (UDC), y «hasta ahora, ni las políticas públicas de ámbito social ni la negociación colectiva han servido para revertir esta tendencia». Esto lleva a que los propietarios vayan consiguiendo un «mayor poder de decisión» que los trabajadores.

Un ejemplo, indica, es «lo que está sucediendo con la vivienda». Los grandes tenedores, personas y sociedades con gran cantidad de pisos, crecen «de forma imparable y presionan en los precios de alquiler o venta, encareciendo considerablemente el coste».

La parte positiva es que está subiendo la productividad, no solo gracias a las inversiones sino también por los trabajadores. En la parte del capital, indica, están ganando peso sectores como las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y hay una «mayor intensidad en la cualificación y adaptación de las personas trabajadoras a nuestros modelos de producción», si bien tira de la baja del sueldo medio el «fuerte incremento» de inmigrantes, en general con salarios más bajos.

Pero para que la economía siga creciendo se necesita demanda, y hasta ahora la «principal razón» del auge ha sido el consumo dentro del propio país, algo que apoyan medidas, señala Vázquez Forno, como la mayor estabilidad laboral, la subida del salario mínimo y el «mantenimiento» del poder adquisitivo de las pensiones. «Para mantener este fuerte crecimiento del consumo es conveniente una mejora salarial, que además facilite el acceso a bienes básicos como la vivienda», añade el economista.

Los datos de la Xunta sobre el PIB y los salarios en A Coruña llegan hasta 2023, pero Vázquez Forno señala que desde entonces, «la participación de las rentas del trabajo en el PIB no ha mejorado, y es probable que la tendencia siga incluso a la baja en el futuro». Algo que se podría corregir, señala, pasando a un modelo «en el cual los incrementos del salario se liguen a la productividad».

El economista recuerda que en 2023 se firmó un acuerdo de negociación colectiva que preveía subidas del 4% en 2023 y del 3% para los dos años siguientes, pero esto «en principio solo serviría para compensar la inflación». Aún así, lo considera positivo, así como « el acuerdo más reciente de mejora de las condiciones de los funcionarios por encima del IPC», y reclama una «revisión de la política fiscal» que descargue de impuestos a los trabajadores y redistribuya rentas «dada la creciente desigualdad».