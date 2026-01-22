A Coruña, pendiente de Pasapalabra: Rosa podría ser la ganadora del mayor bote de la historia
Antena 3 ya lo deja caer en sus autopromociones que el premio, que supera los 2,65 millones de euros, ya tiene dueño
Kevin Rodríguez / RAC
A Coruña puede ser protagonista en Pasapalabra gracias a Rosa Rodríguez. La concursante coruñesa está a punto de llevarse el mayor bote que se ha visto nunca en el programa. Antena 3 ya lo deja caer en sus autopromociones que el premio, que supera los 2,65 millones de euros, ya tiene dueño y el desenlace está cada vez más cerca.
La cadena ha empezado a mover el aviso en pantalla con un mensaje contundente y escenas alternas de Rosa y Manu, los dos aspirantes que siguen con vida en el rosco. El anuncio no concreta el día, pero sí insiste en que la entrega del bote llegará “muy pronto”, invitando a seguir las emisiones diarias del concurso.
Si finalmente es Rosa quien completa la ronda definitiva, su nombre pasaría directamente a la historia del formato —y lo haría además con récord—, por delante de los mayores premios anteriores. La tabla de botes quedaría así:
- Rosa o Manu: más de 2.650.000 €
- Rafa Castaño: 2.272.000 €
- Eduardo Benito: 2.190.000 €
- David Leo: 1.866.000 €
- Pablo Díaz: 1.828.000 €
De momento, lo único que permanece en el aire es cuándo se emitirá el programa del desenlace: si Antena 3 lo reservará para el prime time —como en otras ocasiones especiales— o si mantendrá el golpe de efecto en la tarde. Lo que sí parece claro es que ese episodio cerrará la etapa de ambos concursantes, incorporados al concurso en mayo (Manu) y noviembre (Rosa) de 2024. Y, con A Coruña en el foco, Rosa está a una victoria de entrar en el club más exclusivo de la televisión.
