Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España
Es el coruñés Daniel Vázquez Patiño, buscado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años
Intentó apuñalar a un agente durante la detención
La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en la localidad arteixán de Meicende.
El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 46 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía.
El operativo para proceder a su detención se realizó este jueves. En él participaron agentes de la Policía Nacional de A Coruña, Pontevedra y Madrid. En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a uno de los policías.
Con esta detención, ya son cinco los fugitivos de la lista de los diez más buscados a los que la Policía ha dado caza. Uno de ellos también es gallego. Se trata de Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Las autoridades cubanas lo detuvieron en La Habana tan solo unos días después de que se publicase la lista de prófugos en busca y captura.
- Las primeras dependientas del Zara de Juan Flórez se despiden de la tienda: «Empezamos a vestir a los niños, después a los niños de los niños y después a los nietos de los niños».
- Una andaluza llega a A Coruña y se indigna con este plato: 'no sé si voy a poder vivir con ello
- El mural de A Coruña nominado a mejor del mundo: pintado en 4 días y con una historia centenaria
- ¿Qué es un Zacaffé? La nueva apuesta de Inditex que abrirá a final de mes en A Coruña
- Una de las familias más ricas de Cataluña, casera de la primera tienda de Zara del mundo, en A Coruña
- Luz verde a las demoliciones y reformas de la antigua Alu Ibérica de A Coruña, junto a Marineda, para albergar dos nuevas fábricas
- Zara cierra la primera tienda de su historia y anuncia un nuevo proyecto en la calle Compostela
- La hostelería de A Coruña apuesta por la intermodal: 'Si la zona se revaloriza, queremos ser una de las referencias