Detenido en A Coruña uno de los fugitivos más buscados de España

La Policía Nacional ha detenido en Meicende (A Coruña) a uno de los fugitivos más buscados de España que se encontraba en busca y captura: el coruñés Daniel Vázquez Patiño. Según fuentes policiales, la detención se ha producido cerca de su ciudad de origen, en la localidad arteixán de Meicende.

El pasado noviembre, el 091 había lanzado un aviso con los datos y las fotografías de los diez fugitivos más buscados. Según la descripción policial, el coruñés Vázquez Patiño, de 46 años, es reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años. "Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones", detallaba la Policía.

El operativo para proceder a su detención se realizó este jueves. En él participaron agentes de la Policía Nacional de A Coruña, Pontevedra y Madrid. En el momento de la detención, el fugitivo intentó apuñalar a uno de los policías.

Con esta detención, ya son cinco los fugitivos de la lista de los diez más buscados a los que la Policía ha dado caza. Uno de ellos también es gallego. Se trata de Martiño Ramos Soto, natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Las autoridades cubanas lo detuvieron en La Habana tan solo unos días después de que se publicase la lista de prófugos en busca y captura.