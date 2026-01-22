Detenido en A Coruña por un robo en un negocio de la calle de la Torre

Una persona ha sido detenida en A Coruña en las últimas horas como presunto autor de un robo en un negocio de la calle de la Torre, segun informa la Asociación Profesional de la Policía Local. Los hechos ocurrieron hoy jueves 22 de enero durante la madrugada cuando agentes del turno de noche recibieron el aviso, a travé de la central del 092, de un robo con fuerza en un establecimiento de la calle de la Torre. El colectivo profesional de la policía municipal informa de que hay una persona detenida por estos hechos sin que hasta ahora hayan trascendido más detalles de lo ocurrido.