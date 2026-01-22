La Diputación reivindica en Fitur el 'astroturismo' en A Coruña vinculado al eclipse

El eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, que tendrá en A Coruña un enclave de observación excepcional, fue el protagonista de la propuesta presentada por la Diputación en Fitur. El vicepresidente provincial y responsable de Turismo, Xosé Regueira, destacó la coincidencia de varios hitos astronómicos y la condición como Destinos Starlight de dos de los geodestinos coruñeses A Coruña, 22 de enero de 2026.

Regueira presentó este juves el proyecto turístico, que se apoya en el eclipse y que propone una programación con visión científica y de un mensaje que busca "tanto atraer visitas como concienciar". Xosé Regueira señaló la capacidad de atraer visitas del turismo ligado a la astronomía, el astroturismo. Lo hizo acompañado de voces autorizadas en la materia, como la profesora de la USC Begoña Nicolás, docente de las áreas de Astronomía y Astrofísica; Yolanda Díaz, presidenta de la Asociación de Astroturismo de la Costa da Morte; y José Romero, guía especializado en astroturismo de la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas.

El vicepresidente subrayó que la provincia de A Coruña será uno de los territorios de toda Europa donde mejor se podrá observar un fenómeno "que no se va a repetir en nuestra geografía hasta dentro de un siglo", que coincidirá también a pocos minutos de la puesta de sol, con el que habrá prácticamente dos 'atardeceres' consecutivos en la misma jornada. Regueira señaló también que el acontecimiento se desarrollará en paralelo a la lluvia de estrellas de las lágrimas de San Lorenzo, previsto para la noche del 12 a 13 de agosto . «Esa noche no va a dormir nadie», bromeó el responsable provincial de Turismo.

Noticias relacionadas

Tanto Regueira como los demás ponentes también incidieron en la importancia de contar con espacios libres de contaminación lumínica para poder admirar este tipo de acontecimientos en su plenitud. Precisamente, la provincia tiene dos geodestinos con la consideración de Destinos Turísticos por la Fundación Starlight, como son A Costa da Morte y As Mariñas coruñesas.