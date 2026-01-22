Una empresa proyecta un parque de baterías eléctricas tras Marineda City

Una parcela de 1.924 metros cuadrados y sin urbanizar situada entre el camino de O Martinete y el polígono de Agrela a la altura de Marineda City es el lugar donde la empresa Taiga Mistral Bess pretende instalar un parque con dos baterías para el almacenamiento de electricidad que posteriormente enviará a la red general. El proyecto se encuentra sometido en la actualidad a evaluación ambiental por la Xunta y prevé la inversión de 8,03 millones de euros. Fuentes de la compañía informaron a este periódico de que esperan completar la tramitación necesaria a lo largo de este año e iniciar el próximo las obras, que tendrían una duración de doce meses.

Taiga Mistral Bess es una firma localizada en Madrid que inició su actividad en 2006 y lleva a cabo trabajos en el sector eléctrico de generación, distribución, almacenamiento, comercialización y servicios energéticos. El proyecto de Agrela pretende ser seguido por otros que se desarrollarán tanto en la propia ciudad como en otros emplazamientos de la provincia.

La empresa asegura que las baterías son una solución adecuada para “estabilizar el sector energético ante los problemas que padece en la actualidad”. Aunque asegura que la mejor alternativa es la energía hidráulica, pone de relieve que “un embalse no se puede hacer en cualquier sitio”. Las baterías que se instalarán en Agrela funcionarán con electrónica de potencia, “que es un poco más inestable, pero es más pequeña y compacta, por lo que se puede poner en cualquier sitio”.

En cuanto al impacto que pueden tener estas instalaciones en la población cercana, como el núcleo de As Rañas, señala que “no tienen ningún riesgo” y que “hay muchas actividades similares en el polígono industrial de Agrela”. Añade que las baterías “son contenedores que se instalan con una cimentación para que estén fijos”.

Uno de los efectos que tendrán las baterías es el ruido que producen, aunque la memoria ambiental detalla existe una vivienda aislada situada a 150 metros y que As Rañas se halla a 350, por lo que esta distancia, “junto con los reducidos niveles de emisión previstos para este tipo de instalaciones, atenúan significativamente el impacto”.

Las dos baterías de litio-ferrofosfato recibirán las denominaciones de Hércules y Bess Marineda y dispondrán de una potencia instalada de 4,99 megavatios cada una. Se conectarán a un centro de transformación mediante líneas eléctricas subterráneas independientes.

El Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña califica el terreno donde se proyecta colocar las baterías como suelo rústico y ocupado por vegetación sin valor ecológico, según el documento ambiental, que menciona que la parcela es colindante con áreas industriales e infraestructuras de comunicación viarias. La empresa indica que solicitará al Concello “el preceptivo informe de compatibilidad urbanística, a fin de confirmar la adecuación del proyecto a la normativa vigente”.

La elección de esta ubicación para instalar el parque de baterías se debe a que la parcela presenta es prácticamente llana, con pendientes que no superan el 5%, por lo que los trabajos para adecuar el terreno serán limitados. No existen además cauces próximos ni zonas de protección asociadas a ellos y en las proximidades hay una línea subterránea de transporte eléctrico perteneciente a Red Eléctrica Española.