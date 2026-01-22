Espacio Coruña incorpora cuatro empresas y negocia con un nuevo operador de cine tras la marcha de Yelmo

El centro comercial Espacio Coruña afronta la marcha de la operadora Yelmo, que gestionaba los multicines de sus instalaciones desde su apertura en 2009.

La gerencia de la superficie explica, en una nota de prensa, que en la misma semana en la que se produjo el cierre de las salas, ya se negocia con un nuevo operador para que aterrice en las instalaciones que ahora quedan vacías. Por ahora, explican que se están "manteniendo conversaciones", aunque no detallan con qué empresas.

“Durante muchos años hemos trabajado con Yelmo, con quienes hemos mantenido una relación muy positiva y que ha sido un referente significativo de Espacio Coruña, por lo que lamentamos su salida del centro", relatan.

Desde Espacio Coruña aseguran que no han querido bajar los brazos tras la marcha de la empresa audiovisual, aunque las negociaciones tendrán un recorrido largo. "Seguimos avanzando en nuestra estrategia de evolución y ya estamos trabajando para la incorporación de un nuevo operador de cine, que se encontrará con un espacio completamente preparado para su puesta en funcionamiento y que atiende a una demanda e interés del público de A Coruña. Nuestro objetivo es actualizar y consolidar la oferta de ocio de Espacio Coruña, contribuyendo a dinamizar la actividad del centro a corto y medio plazo”, explica Eva Rodríguez Peña, gerente del centro comercial.

Cuatro nuevas empresas

La gerencia del espacio, en la misma comunicación, ha anunciado también la incorporación al centro de cuatro nuevas empresas de ámbitos diversos, lo que "refuerza el carácter heterogéneo y complementario del ecosistema empresarial del centro", indican.

Noticias relacionadas

La Lavandería Brancura Atlántica, un servicio de lavado de ropa profesional es la primera incorporación. También se añaden Qaroni Emea, empresa de desarrollo de software que impulsa la innovación tecnológica; Enplano, compañía especializada en arquitectura, planificación y soluciones integrales de diseño e ISM Espacios, compañía dedicada a la gestión y optimización de espacios comerciales.