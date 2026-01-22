El estudio Cuchillo reivindica en A Coruña el valor del proceso: "La profesión va más allá de Instagram"
El diseñador gráfico Javier Corrales y su socio Rober Alonso, de Cuchillo comparten su experiencia en las Xornadas de Arte e Deseño Bisiona en la Escuela Pablo Picasso, y destacan la importancia de la colaboración
"Compartir antes que competir, dudar antes que acomodarse y no tener prisa por definirse", así explica Javier Corrales, creador y diseñador del estudio creativo Cuchillo, uno de los mensajes que quiere dejar a los jóvenes diseñadores durante su participación en las Xornadas de Arte e Deseño Bisiona, celebradas en la EASD Pablo Picasso de A Coruña esta semana. La invitación a Bisiona les llegó a Javier y su socio Rober Alonso, según explican, "como una oportunidad para devolver parte de lo aprendido". "Nos parecía interesante compartir nuestra experiencia con gente más joven, con personas que están empezando en el diseño o en la creatividad", señala Corrales.
Su experiencia laboral marca uno de los consejos principales que lanzarán este viernes a las doce a todo el que se acerque a la escuela: "No tener prisa". "Algo que me habría gustado que me dijeran es la importancia de compartir", afirma el diseñador gráfico. "Compartir información, hablar con otros estudios, ser transparentes", asegura. Alonso reforzó esa idea desde otra perspectiva. "Tampoco hay que tener muchísima prisa por montar tu propio estudio", señala. Antes, recomienda trabajar en otros sitios y observar cómo funcionan las cosas: "No es lo mismo ser diseñador que montar un estudio. Hay muchas cosas que no se ven desde fuera".
El origen de Cuchillo
El estudio creativo Cuchillo nació con una idea clara. "Unir diseño y tecnología" cuando todavía se trabajaban como disciplinas separadas. "Cuando empezamos, el diseñador hacía una cosa y luego se la mandaba al programador. Nosotros pensábamos que se podía trabajar todo de forma global", explica Alonso. Con el paso del tiempo, la marca fue ampliando su campo de acción hasta abordar proyectos completos de identidad visual. "Aunque la gente diga que tenemos un estilo, nosotros no lo vemos tan claro", reconoce. Para ellos, lo que se mantiene no es una estética concreta, sino "una forma de abordar los proyectos" y una manera de pensar el diseño que les ayuda a "seguir estimulando la creatividad".
Ambos coinciden en que obsesionarse con destacar pronto puede ser contraproducente. "El estilo llega con el tiempo y con el trabajo", explica Javier. "La profesión va más allá de Instagram. Lo importante es que te lleguen proyectos y saber hacerlos", asegura. El deseo para el alumnado de Bisiona es sencillo y honesto. "Si salen un poco motivados e inspirados, ya está bien. Vamos a hablar de muchas cosas, de referencias y de procesos. Si algo de eso les despierta curiosidad, para nosotros ya habrá valido la pena", asegura Corrales.
