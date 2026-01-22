Carlos Pardellas

Así han quedado los vehículos que colisionaron en la salida de la AP-9 hacia Palavea

Un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-9, sentido A Coruña, a la altura de la salida hacia Palavea deja una persona herida. Tras este siniestro, por una colisión lateral entre dos vehículos --según informa la Guardia Civil de Tráfico-- registrada alrededor de las 10.30 horas, está cortada la salida número 3 de la AP-9, hacia Palavea. Los bomberos de A Coruña han acudido al lugar del accidente para rescatar a una persona atrapada en uno de los vehículos implicados en el accidente.